Kiro, ein innovatives Unternehmen für digitale Medizin, nimmt 13,8 Millionen Euro in einer von Sofinnova Partners geleiteten Serie-A-Finanzierung auf

Paris, Frankreich / Accesswire / 28. März 2023 / Kiro („das Unternehmen“), ein im Bereich der digitalen Medizin tätiges Unternehmen, das eine Plattform entwickelt, die künstliche Intelligenz (KI) einsetzt, um die Ergebnisse von Labortests für Ärzte relevanter und für Patienten verständlicher zu machen, gab bekannt, dass es im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung 13,8 Mio. Euro aufgenommen hat, womit sich das seit der Gründung von Kiro aufgenommene Gesamtkapital auf mehr als 17 Mio. Euro erhöht. Die Finanzierungsrunde stand unter der Leitung von Sofinnova Partners, einer führenden europäischen Risikokapitalgesellschaft im Bereich Biowissenschaften, die sich auf die Bereiche Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Kiro ist die erste Investition im Rahmen der Digital Medicine Strategy von Sofinnova Partners. Frühere Investoren, Bpifrance über seinen Fonds Ambition Amorçage Angels (F3A) und Kurma Partners, zusammen mit Propulia Capital, sowie führende europäische und US-amerikanische Unternehmer und Business Angels, nahmen ebenfalls an der Runde teil.

Die innovative Technologie von Kiro nutzt KI und eine außergewöhnliche Expertise in klinischer Biologie, mit deren Hilfe Ärzte bei der Entscheidungsfindung unterstützt werden, so dass sie Zeit sparen und sich stärker auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Patienten konzentrieren können. Gleichzeitig hilft die Plattform den Patienten, ihre Befunde im Laufe der Zeit zu verstehen, so dass sie sich stärker in ihre eigene Gesundheitsvorsorge einbringen können. Das KI-Modell wurde anhand von mehr als 26 Mio. Laborberichten trainiert, um den Ausbruch von Krankheiten frühzeitig erkennen zu können.

Die neue Finanzierung wird Kiro dabei helfen, seine Technologie und Plattform weiterzuentwickeln, wobei das Unternehmen auf einer starken Produktnutzung mit mehr als 150.000 monatlich aktiven Nutzern aufbaut, um die Führungsposition von Kiro in Frankreich zu stärken, seine kommerziellen Aktivitäten in Europa auszubauen und den Eintritt in den US-Markt vorzubereiten.