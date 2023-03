BioCorteX erhält 5 Millionen Dollar aus einer von Sofinnova Partners und Hoxton Ventures durchgeführter Finanzierung, um Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Bakterien zu entschlüsseln

Edward Kliphuis, Partner bei Sofinnova Partners, und Hussein Kanji, Partner bei Hoxton Ventures, treten dem Vorstand von BioCorteX bei

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 28. März 2023 BioCorteX, ein Unternehmen für digitale Medizin, das mit der First-Principle-Computersimulation Carbon Mirror arbeitet, um die Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Bakterien zu verstehen und das Ansprechen von Patienten auf Behandlungen zu verbessern, hat eine Seed-Funding-Kapitalrunde in Höhe von 5 Millionen Dollar unter der Leitung von Sofinnova Partners, einer führenden europäischen Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die Bereiche Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit spezialisiert hat, und Hoxton Ventures, einem frühen Geldgeber für Unternehmen von Deliveroo bis Darktrace, bekannt gegeben. Bislang werden bei der Entwicklung von Arzneimitteln die Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Bakterien weitgehend ignoriert, was dazu führt, dass Studien unnötigerweise scheitern und Menschen, die mit Krankheiten leben, scheinbar zufällige Reaktionen aufweisen. Die Finanzmittel werden für die Weiterentwicklung der Carbon-Mirror-Plattform des Unternehmens verwendet, die Physik, Chemie und hochmoderne Computertechniken einerseits und Informationstechnik, klinische Erkenntnisse und Biologie andererseits in einer Form kombiniert, die oft als „Techbio“ bezeichnet wird.

„Die Interaktion zwischen dem Mikrobiom und seinem Wirt ist komplex und bleibt eine herausfordernde Frage, die einen völlig neuen Ansatz erfordert“, sagte Dr. Nik Sharma, Chief Executive Officer und Mitbegründer von BioCorteX. „Für mich als Kliniker zielt unsere Technologie darauf ab, Behandlungen zu entwickeln, die dazu führen, dass auch Personen, die zuerst nicht auf eine Behandlung angesprochen haben, dies dann tun, so dass Menschen, die mit Krankheiten leben, Vertrauen in das Behandlungsergebnis haben. Sofinnova Partners und Hoxton Ventures als Investoren an Bord zu haben, ist fantastisch, da sie ein einzigartiges Verständnis für unsere Technologie und die Feinheiten der Branche haben, was sie zu idealen Partnern macht.“