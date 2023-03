Starker Wochenstart, DAX hat Widerstand im Blick

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Das Momentum hat sich in der neuen Woche direkt zum Handelsstart als weiter hoch gezeigt. Insbesondere der ifo-Index konnte hier einen neuen Impuls setzen und den DAX dann nach anfänglichem Abverkauf wieder Richtung Widerstandszone bringen.

Darauf gehen wir nun ausführlicher ein.

DAX erst nach dem ifo wieder stärker

Direkt zum Handelsstart gab es einen dynamischen Rutsch zur Unterseite. Nach der Eröffnung mit einem großen GAP am Morgen war dies auch das erste Signal, was im Livetrading umgesetzt werden konnte:

Schau gern mit mir zusammen wieder im Livetrading-Webinar zur DAX-Eröffnung auf die ersten konkreten Trading-Ideen und deren Umsetzung ab 8.55 Uhr:

AndreasBernstein Livetrading DAX

Damit etablierte sich das GAP auf der Oberseite zu Donnerstag weiter und das zu Freitag verkleinerte sich zunächst. In Rochtung 15.000 Punkte kamen dann vermehrt Käufer in den Markt, die nach dem ifo-Index entsprechend ihr Engagement verstärkten.

Das Stimmungsbarometer überzeugte mit allen drei Ausprägungen und schlug nicht nur die Werte aus dem Vormonat, sondern auch alle Prognosen. Dies ist im Zeitablauf hier entsprechend dargestellt:

ifo Index am 2023-03-27

Dies führte zur Rückkehr an die Oberseite des Chartbildes, wo der DAX dann auch am Nachmittag mehrheitlich notierte. Entsprechend positiv ging der Handel zu Ende, wie die Daten der Börse Frankfurt aufzeigen:

2023-03-27 DAX Boerse Frankfurt

Es kann daher nun ein Trend eingezeichnet werden, der sich von den Tiefs des Freitags aus bis zu den letzten XETRA-Kursen hin erstreckt:

20230327 DAX XETRA Wochenübergang

Was zeigte die Wall Street an Impulsen?

Blick auf die Wall Street zum Wochenstart

Die Bankenwerte stabilisierten sich an der Wall Street und gaben damit auch dem Dow Jones entsprechenden Halt. Das GAP zum Handelsstart war erst einmal dominant und in dessen Richtung, mit Relevanz der Nachthochs aus dem Endloskontrakt, sah der erste Trading-Fokus wie folgt aus:

2023-03-27 Dow Jones Trading

Auch dies kannst Du gern wieder ab 15.25 Uhr im Livetrading mit mir zusammen verfolgen:

AndreasBernstein Livetrading WALL-STREET

Schwach war im Gegenzug der Technologiebereich. Im Nasdaq gab es vornehmlich Minuszeichen, die auch zum Handelsende hin nicht mehr aufgeholt wurden. Damit entwickelte sich der marktbreite S&P500 und der Dow Jones zum Wochenstart wesentlich besser:

2023-03-27 Wall Street Schluss

Die Stimmung hellt sich insgesamt etwas auf, wie der Fear and Greed Index zeigt:

2023-03-28 Fear and Greed

Was ist daraus für den heutigen Tag abzuleiten?

DAX-Ideen am Dienstag 28.03.2023

Mit der Bewegung am Montag wurde das eine GAP zu Donnerstag etwas minimiert und auf der Unterseite eine neue Kurslücke gebildet. Beide habe ich Dir hier entsprechend kenntlich gemacht:

20230327 DAX XETRA GAPs

Oben im Chartbild ist weiterhin der Widerstand verankert, der dann ein mittelfristiges Signal in die Range der letzten beiden Monate hinein markieren kann:

20230327 DAX XETRA mittelfristig

Genau dies scheint den Markt derzeit wieder zu "locken" und damit in der Vorbörse erneut höhere Kurse abzubilden:

20230328 DAX Endloskontrakt

Starte gern mit mir gleich in den Handelstag - weitere Informationen und die Termine des Tages folgen hier.

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Wir sprechen gern im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

LiveTradingRoom Anmeldung

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Termine für den Dienstag

Einen ersten Blick auf die Quartalszahlen der Woche findest Du hier. Dabei ist vor allem Micron Technologies heute wichtig:

20230325 Earnings Aktien Woche

Im Wirtschaftskalender sind erst am Nachmittag relevante Daten verzeichnet. So blicken wir 14.30 Uhr auf die Warenhandelsbilanz der USA und den Redbook Index.

Auch die Reden aus dem Notenbankumfeld insbesondere von EZB-Präsidentin Christine Lagarde heute 15.00 Uhr könnten den Markt bewegen.

Die Zusammenfassung aller Tagestermine findest Du hier als Tabelle:

2023-03-28 Wirtschaftsdaten

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 67,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!

Quelle der News: Trading-Treff