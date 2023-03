In deutlich ruhigeres Fahrwasser würde das per USD/JPY erst über dem EMA 50 sowie der Kursmarke von mindestens 132,4780 JPY zurückkehren. In diesem Szenario könnten dann Zugewinne an den 200-Tage-Durchschnitt bei 133,8710 JPY erfolgen, ein weiteres Ziel darüber könnte um 135,1600 JPY ausgerufen werden. Mittelfristig sind Anstiegschancen bis auf 140,00 JPY durchaus realistisch. Ein bärisches Szenario würde sich ganz klar bei einem Bruch des Aufwärtstrends sowie eines Unterschreitens der Vorwochentiefs von 129,6380 JPY einstellen. In diesem Fall müssten Investoren dann mit Abschlägen zurück auf die Jahrestiefs bei 227,2150 JPY zwingend rechnen.

USD/JPY (Tageschart in JPY) Tendenz: