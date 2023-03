Kiplin Metals überprüft F3s Uranleiter, die an sein Uranprojekt Cluff Lake Road („CLR“), Saskatchewan, angrenzen

„Die Bohrung PLN22-029, die die erste Überprüfung des N-Leiterkomplexes im nordöstlichen Teil des Konzessionsgebietes war, traf auf stark erhöhte Borgehalte auf einem 70 m langen Abschnitt im Athabasca-Sandstein mit durchschnittlich 1.051 ppm Bor von 550 bis 620 m Bohrtiefe, einschließlich eines 10 m langen Abschnitts mit durchschnittlich 1.780 ppm Bor, oberhalb grafitführender Verwerfungen im Grundgebirge. Dies wird aufgrund der beträchtlichen Mächtigkeit des Abschnitts und der sehr hohen Konzentrationen als stark anomal angesehen. Bor ist ein wichtiges Indikatorelement, da es entlang der Strukturkorridore vorkommt, die die Uranlagerstätten im Athabasca-Becken beherbergen. Borkonzentrationen im Sandstein von mehr als 300 ppm gelten normalerweise als anomal... Anomale Gehalte an Indikatorelementen, einschließlich Uran, stehen mit einigen der Strukturen im Grundgebirge in Zusammenhang. Die grafitführenden und sulfidreichen Grundgebirgsstrukturen entsprechen den elektromagnetischen Signalen. Die Bohrung war ursprünglich bis in eine Tiefe von 750 m geplant, wurde jedoch in die Tiefe verlängert, um so viel Geologie wie möglich seitlich in Richtung des Zentrums des N-Leiterkorridors zu überprüfen.“