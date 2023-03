Arbor Metals informiert über Fortschritte auf dem Lithiumkonzessionsgebiet Jarnet in James Bay (Quebec, Kanada)

Vancouver, Kanada – 27. März 2023 / IRW-Press / – Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine begrenzte Anzahl von Proben (2) aus Pegmatiten (Pressemeldung vom 7. Juli 2022) aus dem Nordblock seines Lithiumprojekts Jarnet gewonnen hat, der weniger als zwei Kilometer nordwestlich der westlichen Ausdehnung des von Patriot Battery Metals Inc. (PMET) definierten Spodumen-Ziels CV5 liegt. Die Proben lieferten anomale Lithiumwerte, die auf ein Streichen mit 070 bis 080 Grad hinweisen, das durch topografische Merkmale und Merkmale im Zusammenhang mit der Entwässerung unterstützt wird, die in etwa dem Corvette-Trend von PMET entsprechen.

Der Nordblock des unternehmenseigenen Lithiumprojekts Jarnet befindet sich 3,65 Kilometer nördlich des CV4-Vorkommens und 4,25 Kilometer nordnordöstlich der östlichen Ausdehnung des Ziels CV5, auf der derzeit Bohrungen absolviert werden. PMET meldete vor kurzem die Erweiterung des Spodumen-Pegmatits CV5 in östlicher Richtung um weitere 550 Meter, was einer Streichlänge von insgesamt 3,15 Kilometern auf seinem hochkarätigen Konzessionsgebiet Corvette -FCI in der Region James Bay im Norden von Quebec entspricht. PMET teilte mit, dass der Spodumen-Pegmatit CV5 nun etwa 1,5 Kilometer lang ist und im Streichen des Pegmatit-Clusters CV4 in Richtung Osten liegt.

Arbor Metals plant derzeit sein Explorationsprogramm für 2023 und berücksichtigt dabei sowohl die bisherigen Explorationsergebnisse des Unternehmens als auch die verfügbaren Ergebnisse des Nachbars PMET. Das Unternehmen wird weitere Einzelheiten zu seinem Arbeitsprogramm 2023 bekannt geben, sobald diese verfügbar sind.

Das Unternehmens weist darauf hin, dass die Entdeckungen und Beobachtungen in den Konzessionsgebieten, die sich in der Nähe der eigenen Konzessionsgebiete befinden, nicht zwingend Rückschlüsse auf eine ähnliche Mineralisierung oder Geologie in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Dr. Peter Born, P.Geo., ist der benannte qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101. Er ist für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen verantwortlich und hat diese genehmigt.

Arbor Metals Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung hochwertiger, geographisch wichtiger Mineralprojekte auf der ganzen Welt spezialisiert hat. Als Branchenführer ebnen wir den Weg für die fortgeschrittene Mineralexploration, da wir erstklassige Bergbauprojekte kontrollieren. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus qualitativ hochwertigen Projekten, bewährten Strategien und einem professionellen Team hervorragende Ergebnisse liefern wird. Wir besitzen drei außergewöhnliche Mineralprojekte.