Ölpreise geben leicht nach

Eine wesentliche Belastung für die wirtschaftliche Entwicklung sind die kräftigen Zinsanhebungen vieler Notenbanken, die zur Bekämpfung der Inflation vorgenommen wurden. Trübt sich die Konjunktur ein, geht dies in der Regel mit einem sinkenden Energieverbrauch und rückläufigen Rohölpreisen einher./bgf/mis

Zuletzt konnten sich die Erdölpreise etwas von ihren deutlichen Verlusten erholen, die sie in den vergangenen Wochen erlitten haben. Auslöser des jüngsten Abwärtstrends waren die erheblichen Bankenturbulenzen in den USA und Europa. Die ohnehin bestehende Konjunkturskepsis wurde dadurch zusätzlich verstärkt.

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 77,70 US-Dollar. Das waren 42 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sieben Cent auf 72,74 Dollar.

