Unter Druck steht hingegen weiterhin der Immobiliensektor . Hierzulande hatten der Zinsanstieg und die hohe Inflation dem langen Boom ein jähes Ende gesetzt. Am Dienstag nun brachen die Papiere von Aroundtown am MDax-Ende um 7,5 Prozent ein und erreichten ein weiteres Rekordtief.

Jüngst hatten der Zusammenbruch der kalifornischen Silicon Valley Bank und der New Yorker Signature Bank sowie die Notfallrettung der Credit Suisse für heftige Turbulenzen im Bankensektor gesorgt und so auch den Gesamtmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Nun zählte die Branche europaweit zu den größten Gewinnern. Im Frankfurt stiegen Commerzbank um gut ein Prozent, während Deutsche Bank um ihren Vortagesschluss schwankten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag auf Erholungskurs geblieben. Der Leitindex Dax knüpfte an seinen positiven Wochenauftakt an und stieg um 0,44 Prozent auf 15 194,4 Punkte. Damit testet das Börsenbarometer die kurzfristig wichtige 21-Tage-Durchschnittslinie.

