Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mannheim (ots) - Rhena Wolf ist Steuerberaterin und Unternehmercoach mit eigenerSteuerkanzlei in Mannheim. Mit ihrem Coachingangebot hat sie sich der Aufgabeverschrieben, Menschen bei ihrer beruflichen und privaten Entwicklung zuunterstützen. Indem sie es ihnen ermöglicht, sich in allen Bereichen zuverbessern, macht sie Selbstständige zu echten Unternehmern und legt Grundsteinefür eine erfolgreiche Karriere. Erfahren Sie hier, wie die Einzel- undGruppencoachings für Selbstständige, Unternehmer, Inhaber und Geschäftsführerbei Rhena Wolf ablaufen.Unternehmer werden regelmäßig mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert.Zeitliche Überlastung, Konflikte und andere Probleme machen ihnen im Alltag zuschaffen. Diese Herausforderungen mit den eigenen Zielen in Einklang zu bringen,ist in aller Regel alles andere als einfach. Dennoch kommen nur die wenigstenUnternehmer auf die Idee, sich Hilfe zu suchen. Ein Fehler - davon ist RhenaWolf, Steuerberaterin und Unternehmercoach, überzeugt. Aus ihrer Sicht benötigtjeder Unternehmer, der in etwas gut sein oder langfristig besser werden möchte,einen erfahrenen Ansprechpartner an seiner Seite, der ihn in allen Bereichenunterstützt. "Genau wie im Sport ist es für Unternehmer wichtig, sich einenpassenden Coach zu suchen", betont sie. "Indem er ihnen Anleitung undUnterstützung zur Verfügung stellt, kann er ihnen dabei helfen, ihre Leistung zuverbessern und ihre Ziele zu erreichen - zum Beispiel, wenn es um die Steigerungder Produktivität, die Entwicklung von Strategien oder die Verbesserung derKommunikation geht."Mit ihrer eigenen Steuerkanzlei unterstützt Rhena Wolf Unternehmer in all diesenBereichen, um sie bei ihrer beruflichen und privaten Entwicklung zuunterstützen. Ihr Ziel ist es, ihren Klienten zu einem erfüllten, glücklicherenund erfolgreicheren Leben zu verhelfen. Mit ihrem Coachingangebot in Form vonEinzel- und Gruppencoachings konnte die Expertin bereits unzähligenSelbstständigen dabei helfen, ihr Unternehmen auf das nächste Level zu heben.Mit ihrer langjährigen Erfahrung und umfassenden Expertise in den BereichenSteuern, Finanzen und Unternehmensführung gelingt es Rhena Wolf regelmäßig, ihreKunden vollumfänglich voranzubringen. So begleitet die Expertin Unternehmer vonAnfang an auf ihrem Weg zu unternehmerischem Erfolg.Unternehmercoachings für Klein- und KleinstunternehmerRhena Wolfs Coachingangebot richtet sich an Selbstständige, Unternehmer, Inhaberund Geschäftsführer, die Unterstützung bei ihrer beruflichen und privatenWeiterentwicklung benötigen. Insbesondere für die Zielgruppe der Klein- undKleinstunternehmer mit bis zu 60 Mitarbeitern sieht sie sich als die ideale