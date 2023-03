Seit dem Jahr 2019 hat die US-Notenbank Fed deutliche Warnungen bekommen vor einer Bankenkrise, ausgelöst durch Regionalbanken (also mittelgroße Banken). Aber die Fed hatte ihren Fokus auf die US-Großbanken und ignorierte die Warnungen von Insidern, dass ein schneller Zinsanstieg zu Schieflagen gerade der Regionalbanken und damit zu einer Bankenkrise führen müsse. Und die US-Notenbank schiebt die Schuld weiter von sich, auch bei der Pleite-Bank SVB: das Management der SVB habe schwere Fehler gemacht. Dabei ist die SVB nur die Spitze des Eisbergs, denn alle Regionalbanken haben das selbe Problem: die massiven Geldabflüsse. Das einzige, was diesen Regionalbanken wirklich helfen würde, wären niedrigere Zinsen. Was wird die Fed tun? Bond-König Gundlach erwartet baldige Zinssenkungen, Blackrock dagegen hält das für reines Wunschdenken..

Hinweise aus Video: