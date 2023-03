Darmstädter Fintech INNO INVEST startet Maklerpool für 34f-Vermittler und sagt traditionellen Maklerpools Preiskampf an (FOTO)

Darmstadt (ots) - Ab sofort können Finanzanlagevermittler ihren Fondsbestand mit

maximal 5 Prozent Anbindungspauschale über den INNO-MAKLERPOOL

(https://inno-maklerpool.de) betreuen. Zusätzlich ist die Beratungssoftware

inkl. papierloser Protokollierung kostenlos nutzbar.



- Deutschlands günstiges Maklerpool-Preismodell für Fondsvermittler

- Alles kostenlos inklusive: Beratungs- und Protokollierungs-Software,

Order-Tool, Kunden-Dashboard, Partnerportal und automatisiertes

Abrechnungsmanagement

- Als Whitelabel im Makler-Design und mit Makler-Logo

- Onboarding startet ab sofort über https://inno-maklerpool.de





Das Darmstädter Wertpapierinstitut INNO INVEST steigt in die Maklerpool-Brancheein. Als Preisführer unter den Maklerpools soll schlagkräftig - aber qualitativ- expandiert werden. Dafür positioniert sich die INNO INVEST mit der MarkeINNO-MAKLERPOOL mit dem offensivsten Preismodell am Markt. Fondsvermittlersollen zukünftig nur noch maximal 5 Prozent anstatt der marktüblichen 10 Prozentabgeben. Kurz: Die INNO INVEST will den Wettbewerb um 34f- und 34h-Vermittleraufrollen. Rund 40.000 unabhängige Makler und Finanzanlagevermittler gibt es inDeutschland.Maklerpool-Branche im UmbruchGleichzeitig befindet sich die Maklerpool-Branche derzeit in einerKonsolidierungsphase. Durch den Einstieg internationaler Investoren beiDeutschlands großen Maklerpools wurde die Dynamik an Übernahmen kleinerer Poolssogar weiter beschleunigt. Übernahmekandidaten sind Maklerpools, die dieDigitalisierung schlicht und einfach verschlafen haben. Um als B2B-Anbieter amMarkt bestehen zu können, müssen Maklerpools eine nahtlose sowie integrierteInvestment-Plattform für Vermittler anbieten. Denn Arbeitsabläufe und Prozessemüssen kosteneffizient und ohne manuellen Aufwand erfolgen sowie frei skalierbarsein."Ein unabhängiger und moderner Maklerpool muss als zuverlässiger Partner in derLage sein, Fondsvermittlern die technischen und regulatorischenHerausforderungen kostenneutral abzunehmen", erklärt Stefan Schmitt,Geschäftsführer der INNO INVEST. Noch sind tradierte Maklerpools in SachenDigitalisierung von Prozessen und Antragsstrecken sowie beim Aufbau integralerInvestment-Plattformen weit zurück. "Unter den deutschen Maklerpools wird esdefinitiv zu einem großen Qualitäts- und Preiskampf kommen, an dem sich die INNOINVEST als Fintech aktiv beteiligen will", so Schmitt weiter. Üblicherweisewerden von tradierten Maklerpools zehn Prozent und mehr als Courtage-Abzugveranschlagt. "Das ist definitiv zu teuer", so Schmitt.Wealthtech-Plattform halbiert Kosten für Makler