Das Treffen hatte bereits am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr begonnen und war nach eineinhalb Tagen am Montagmittag unterbrochen worden. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Minister, die Mitglieder des Koalitionsausschusses sind, reisten zu deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen nach Rotterdam.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP haben ihre Gespräche im Koalitionsausschuss wieder aufgenommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin aus Teilnehmerkreisen.

