Stromrationierung wird bald Realität? So können Hausbesitzer zu Selbstversorgern werden (FOTO)

Hörup (ots) - Die geplante Einführung einer Rationierung des Stroms für

Wärmepumpen und E-Autos sorgt aktuell für große Diskussionen in Deutschland.

Wirtschaftsminister Robert Habeck und der Chef der Netzagentur Klaus Müller

befürchten, dass die Nachfrage nach Strom aufgrund des geplanten Verbots von Öl-

und Gasheizungen und der damit einhergehenden Installation von bis zu zehn

Millionen zusätzlichen Wärmepumpen in die Höhe schießen wird. Dadurch könnten

die Netze überlastet werden.



"Um von all diesen Entwicklungen nicht tangiert zu werden, sollten sich

Hausbesitzer überlegen, wie sie möglichst autark von Netzbetreibern werden -

etwa mit Solar oder Speichermöglichkeiten", erklärt Gordon Görrissen, Experte

für Erneuerbare Energie. Er gibt im folgenden Artikel einen genaueren Blick auf

die geplante Stromrationierung und zeigt auf, wie Hausbesitzer zu

Selbstversorgern werden können.