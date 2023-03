Fineqias EEA-Einheit erhält Genehmigung des Basisprospekts für die Ausgabe börsengehandelter Schuldverschreibungen (ETNs)

LONDON, 28. März 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich bekannt zu geben, dass ihre Tochtergesellschaft Fineqia AG von der Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) die Genehmigung des Basisprospekts für das Angebot von börsengehandelten Schuldverschreibungen erhalten hat, die durch digitale Vermögenswerte besichert sind.

Fineqia AG hat ihren Sitz in Liechtenstein, das Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (European Economic Are, EEA) ist. Die EEA umfasst neben den EU-Ländern auch Island, Liechtenstein und Norwegen. Sie ermöglicht es diesen Ländern, am EU-Binnenmarkt teilzunehmen. Der Basisprospekt der Fineqia AG steht im Einklang mit der European Union's (EU) Pass-Richtlinie.