Der DAX nimmt den Schwung vom Vortag mit und kann sich zum Handelsstart am Dienstag auf 15.250 Punkte bewegen. Dort ist ein Widerstandsbereich aus der Vorwoche verankert. Getragen wird er u.a. vom starken ifo Index, der am Vortag erneuten Optimismus symbolisierte. Ist dies auch am Sentiment zu erkennen, welches wir täglich mit auswerten?

