First Hydrogen und Rivus, ein Mitglied des UK Aggregated Hydrogen Freight Consortiums („AHFC“), gehen Partnerschaft für LCV-Tests ein

Vancouver, B.C., 28. März 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) geht eine Partnerschaft mit Rivus („Rivus“, https://www.rivusgroup.co.uk), einem mehrfach ausgezeichneten Flottenmanagementanbieter und Mitglied des Aggregated Hydrogen Freight Consortiums im Vereinigten Königreich, ein, um Einsatztests mit dem ersten wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV) seiner Art in die Wege zu leiten. Rivus ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Flottenmanagementunternehmen mit über 1.300 Mitarbeitern, 78 über das gesamte Vereinigte Königreich verteilte Werkstätten und 500 Werkstattpartnern für einige der größten und wichtigsten Fuhrparks des Landes und zeichnet jährlich für die Verwaltung von über 120.000 leichten Nutzfahrzeugen und Lastkraftwagen verantwortlich. Rivus ist das erste Unternehmen, das an der Erprobung der emissionsfreien leichten Nutzfahrzeuge („LCV“) der Generation I von First Hydrogen teilnimmt. Die Tests werden von der AFHC koordiniert, die von Element Energy geleitet wird und an der sich die weltweiten industriellen Mitglieder von UK H2Mobility (www.ukh2mobility.co.uk/members) beteiligen. Das Konsortium arbeitet mit großen Fuhrparkbetreibern im Vereinigten Königreich zusammen, um die kommerzielle Einführung von Brennstoffzellen-Lieferwagen und -Lastkraftwagen sowie die Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung zu fördern.

Rivus wird die leichten Nutzfahrzeuge von First Hydrogen einen Monat lang in den Regionen Birmingham und Sheffield testen, in denen Wasserstofftankstellen vorhanden sind. Dabei wird Rivus das Fahrzeug von First Hydrogen auf im Voraus geplanten Strecken betreiben, um die Fahrleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen zu prüfen. Telematik- und Onboard-Instrumente werden Daten zu Fahrzeugleistung, Effizienz und Kraftstoffverbrauch erfassen. Die Ergebnisse werden in das Gesamtprogramm von First Hydrogen zur Fahrzeugbewertung und Fahrleistungserfassung einfließen, das darauf abzielt, die Fahrzeugoptimierung zu unterstützen und die Gesamtbetriebskosten zu ermitteln.