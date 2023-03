Frühjahrsputz auch bei Tineco mit neuen Rabatten

Tineco FLOOR ONE S5 : Der All-in-One Staubsauger und Mopp mit Doppeltank-Design

Der intelligente 2-in-1 Staubsauger und Mopp reinigt nassen, trockenen Schmutz und entfernt auch hartnäckigen und klebrigen Schmutz mühelos. Mit der von Tineco entwickelten iLoop Smart Sensor Technologie passt er automatisch die Saugkraft, den Wasserdurchfluss und die Geschwindigkeit der Bürstenwalzen an. Die einzigartige Bürstenwalze des Floor One S5 wurde so konzipiert, dass sie eng an den Fußleisten entlang gleitet und auch schwer zugängliche Ecken reinigt.

Originalpreis: 509 Euro

Angebot: 399 Euro (22 % Rabatt)

Tineco FLOOR ONE S3 : Intelligenter Nass-Trocken-Sauger mit Wischfunktion

Die kabellose Kombination aus Nass-Trocken-Sauger und Wischmopp für Fliesen-, Laminat-, Marmor- und Hartholzböden lässt sich besonders leicht bedienen. Die iLoop Smart Sensor Technologie erkennt Verschmutzungen und passt die Saugleistung sowie den Wasserdurchfluss für eine optimale Reinigung automatisch an. Die automatischen Selbstreinigungsfunktion kann mit nur einem Knopfdruck gesteuert und ausgelöst werden. Der Lithium-Ionen-Akku ist in ca. zwei Stunden vollständig aufgeladen, die Laufzeit beträgt bis zu 35 Minuten.

Originalpreis: 399 Euro

Angebot: 299 Euro (25 % Rabatt)

Tineco CARPET ONE : Tiefenreinigung und Trocknung - der Carpet One bekommt jeden Teppich

Der Tineco CARPET ONE hat eine starke Saugkraft (130AW) sowie eine hohe Motorleistung (1300W) und sorgt so für eine gründliche Tiefenreinigung. Dank einer integrierten PTC-Heizung und einem Temperaturregler am Bürstenkopf wird die Wassertemperatur während des gesamten Reinigungsvorgangs auf 40° C gehalten. Sollte der Boden nach der Reinigung noch feucht sein, lässt sich dieser mittels der PowerDry-Technologie und des DRY-Modus schnell trocknen.

Originalpreis: 499 Euro

Angebot: 379 Euro (24 % Rabatt)

Tineco CARPET ONE Spot : Intelligenter Polster- und Teppichreiniger mit herausnehmbarem Fleckenreiniger

Der Tineco CARPET ONE Spot wurde spezifisch dafür entwickelt, selbst hartnäckige Verschmutzungen und Flecken zu entfernen. Der Tineco iLoop Smart Sensor passt die Walzengeschwindigkeit und den Wasserdurchfluss automatisch an die Verschmutzung an und leuchtet blau, sobald der Bereich sauber ist. Nach getaner Arbeit wird der Carpet One Spot einfach in die Selbstreinigungsbox platziert. So werden sowohl die Bürste als auch der Schlauch nach jedem Gebrauch mit frischem Wasser durchgespült, damit das Gerät immer bereit für die nächste Reinigung ist.

Originalpreis: 499 Euro

Angebot: 399 Euro (20 % Rabatt)

Tineco PURE ONE S15 Pet : Kein lästiges Verheddern mehr dank der ZeroTangle- Technologie

Der Pure One S15 Pet zeichnet sich durch seinen ZeroTangle Bürstenkopf aus. Das Doppelkamm-Design in Kombination mit schrägen Borsten trennt und entfernt aktiv Haare von der Bürstenwalze direkt in den Behälter, um Haarwickel zu beseitigen, ohne die Walze zu verstopfen. Dies führt zu einer 99-prozentigen Reduzierung von verhedderten Haaren (getestet unter kontrollierten Laborbedingungen). Der Tineco iLoop Smart Sensor, erkennt versteckte Verschmutzungen und passt die Saugleistung automatisch in Echtzeit an, um eine gründlichere Reinigung zu erzielen bei gleichzeitig 4-mal längerer Akkulaufzeit (getestet unter kontrollierten Laborbedingungen).

Originalpreis: 499 Euro

Angebot: 419 Euro (16 % Rabatt)

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt – der FLOOR ONE Serie – hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

