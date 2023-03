LEONINE Studios beruft Sarah Fischer als Geschäftsführerin in die LEONINE Holding und die i&u TV (FOTO)

München (ots) -



Sarah Fischer, bisher Head of Human Resources (HR) der LEONINE Holding GmbH,

wird mit Wirkung zum 01. April 2023 in die Geschäftsführung der LEONINE Holding

und der i&u TV berufen. Als Chief People & Sustainability Officer (CPSO)

verantwortet sie zusätzlich zum zentralen HR-Bereich der Unternehmensgruppe nun

auch die Themenfelder Soziales, Umwelt und Nachhaltigkeit der LEONINE Studios.





Sie berichtet an Fred Kogel, den CEO der LEONINE Studios. Mit der neuen Rolleinnerhalb der Geschäftsführung unterstreicht LEONINE Studios das Commitment einHome of Talents der Medienbranche zu sein. Die große Bedeutung, die demHR-Bereich bereits seit Gründung im Jahr 2019 zugekommen ist, wird mit derBerufung von Sarah Fischer zur CPSO bestätigt und konsequent fortgeführt. ImFokus stehen dabei weiterhin u.a. die HR-Integration neuer Unternehmen innerhalbder Gruppe sowie die Gewinnung, Bindung, Entwicklung und Ausbildung vonTalenten. In Sarah Fischers Verantwortungsbereich werden nun die ESG-Themeninnerhalb der Firmengruppe in der Geschäftsführung der Unternehmensholdinggebündelt.Fred Kogel, CEO der LEONINE Studios, sagt: "Sarah Fischer ist seit 2019 als Headof HR bei LEONINE Studios tätig. In dieser Zeit hat sie - getreu unserem Motto:alle unsere Mitarbeitenden sind unsere Talente - sehr erfolgreich eineschlagkräftige HR-Organisation aufgebaut und eine Vielzahl vonChange-Management-Prozessen und unternehmensübergreifenden Integrationsaufgabenzum Erfolg geführt. Sarah zeichnet sich durch starke Führungskompetenz undstrategisches Denkvermögen aus. Das LEONINE Mindset ist durch fortwährendesStreben nach Verbesserung und die Leidenschaft für eine wertschätzendeArbeitsatmosphäre geprägt. Sarah steht für diese Werte. Dies macht sie zuridealen Besetzung dafür, innerhalb der Geschäftsführung weitere Verantwortung zuübernehmen."Sarah Fischer, Chief People & Sustainability Officer der LEONINE Studios,ergänzt: "LEONINE Studios hat bereits viele wichtige Schritte gemacht, um dieerste Adresse für Kreative und Talente der Branche zu sein und eine positiveArbeitsumgebung zu schaffen, in der alle Mitarbeitenden ihr volles Potenzialentfalten können. Darauf möchte ich weiter aufbauen. Der weitere Fokus aufZukunftsthemen unterstreicht unsere Ambition und unsere Haltung, eineVorbildfunktion einzunehmen und unserer Vorreiterrolle gerecht zu werden. Ichfreue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen und darauf weiterhin eng mitallen Mitarbeitenden und den Management-Teams in München und Kölnzusammenzuarbeiten und LEONINE mit gestalten zu dürfen."Sarah Fischer verfügt über umfangreiche Berufserfahrung im Personalmanagement.In ihrer letzten Rolle war sie als Director HR bei der HolidayCheck Group u.a.für Leadership Development, Talentmanagement sowie Organisations- undPersonalentwicklung verantwortlich und wirkte maßgeblich anChange-Management-Prozessen, der Entwicklung des Performance Managements und derFeedback-Kultur mit. Davor war sie über acht Jahre lang bei Amazon Deutschlandin unterschiedlichen HR-Funktionen tätig und verantwortete eine Vielzahl vonInitiativen und Projekten, u.a. in den Bereichen Performance-Management undDiversity.Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen MedienunternehmenDeutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mitherausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die dasPublikum auf der ganzen Welt inspirieren. Gemeinsam produzieren, koproduzieren,vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte -und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wirproduzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bisInfotainment, von Fiction bis Non-Fiction.Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekröntenProduzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören diePremium-Produktionsmarken gebrueder beetz Filmproduktion | hyperbole | i&u TV |Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television |Wiedemann & Berg Film.LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment,TV-Sender und Social Media Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasstProgramme aller Formate und Genres.LEONINE Studios ist unabhängig und bietet allen Akteuren der Medienbranche einPremium Content Angebot.