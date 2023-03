Interview mit Tony Fürst von Online Kfz Abmeldung

Es gibt viele Gründe, die für die Abmeldung eines Fahrzeugs sprechen – Interesse an einem neuen Auto, Verschleißerscheinungen, die Jahreszeit, aber auch ein Verkauf oder Umzug. Lange Zeit handelte es sich bei der Abmeldung um einen umständlichen Prozess, der mit viel Aufwand verbunden war. Heute ist dies dank Möglichkeiten zur Online-Kfz-Abmeldung, wie sie Tony Fürst mit seinem Team anbietet, nicht mehr der Fall. Wir haben uns mit ihm über das Thema unterhalten.

Guten Tag, Herr Fürst. Sie sind Experte für das Thema Kfz-Abmeldung. Wie sind Sie eigentlich damit in Berührung gekommen?

Tony Fürst: Wir von WmZ Berlin sind schon seit acht Jahren im Kfz-Zulassungsgeschäft in Berlin und anderen Bundesländern tätig. Wir helfen Privatpersonen und Firmen dabei, ihre Fahrzeuge schnell und zuverlässig zuzulassen, um- und abzumelden. Seit fast einem Jahr bieten wir unsere Abmeldedienstleistung nun auch online an – mit so großem Erfolg, dass wir mittlerweile Marktführer in dem Bereich sind.

Können Sie die wichtigsten Eckpunkte Ihrer Unternehmensgeschichte kurz skizzieren?

Tony Fürst: Wir haben uns 2017 als UG gegründet und waren zuvor als Einzelunternehmen in Berlin und Brandenburg tätig. 2018 war für uns eine schwere Zeit, da es in Berlin sehr schwierig war, ein Fahrzeug überhaupt schnell zugelassen zu bekommen. Ob Privatperson oder Firma, Kfz-Zulassungen und Ummeldungen mit einem Bearbeitungsaufwand von sechs bis acht Wochen waren Normalität. Dann kam noch Corona dazu und die Situation verschärfte sich weiter. Es solle bis 2021 dauern, bis alles langsam wieder in geregelten Bahnen verlief.

Unsere Online-Kfz-Abmeldung starteten wir dann 2022. Von da an konnten unsere Kunden Kraftfahrzeuge in ganz Deutschland unkompliziert abmelden, ob zuhause, im Büro oder unterwegs – und das in gerade einmal drei Minuten

Welche Leistungen bieten Sie noch an?

Tony Fürst: Unsere Kernleistung ist die schnelle und sehr einfache Kfz-Abmeldung innerhalb Deutschlands. Wir helfen auch bei vielen Fragen und Problemen rund um die Kfz-Abmeldung weiter, die über den einfachen Service hinausgehen. Unser Support-Team ist jeden Tag mit den Kfz-Zulassungsstellen und Straßenverkehrsämtern in Verbindung, um Kunden auch knifflige Probleme abzunehmen und eine schnelle Abmeldung zu ermöglichen.

Welche Probleme gibt es typischerweise bei der Kfz-Abmeldung?

Tony Fürst: Es ist bei einer Online-Kfz-Abmeldung notwendig, die Sicherheitssiegel am Fahrzeugschein (Teil 1) und an den Kennzeichen freizulegen. Da es unterschiedliche Siegelvarianten gibt, sind wir immer bestrebt, es dem Kunden mit Bild- und Video-Anleitungen leicht zu machen. Wir senden unseren Kunden auch Anleitungen per Mail und helfen telefonisch weiter.

Sollte man ein Auto abgemeldet oder angemeldet verkaufen?

Tony Fürst: Wenn man ein Fahrzeug an eine fremde Person verkauft, sollte man es unbedingt abmelden, da trotz Kaufvertrag die Versicherung den Schaden beim Verursachen eines Unfalls in jedem Fall zahlt. Der Schaden wird dem Verkäufer angerechnet, auch wenn der Kaufvertrag schon vor drei Tagen geschlossen wurde. Somit haftet der Verkäufer mit seiner SF-Klasse.

Der Verkäufer kann in diesem Fall nur zivilrechtlich gegen den Käufer vorgehen und muss notfalls einen Anwalt und die Gerichte hinzuziehen. Auch die Erhebung der Kfz-Steuer wird erst ab dem Tag der Ummeldung auf den Käufer ausgesetzt. Meldet man es vorher ab, sind Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung sofort ausgesetzt. Deswegen raten wir dringend zur Abmeldung - beim Verkauf, bei einer Verschrottung, aber auch bei längerem Nichtgebrauch.

Welche Pläne haben Sie in den nächsten 10 Jahren?

Tony Fürst: Wir werden die Digitalisierung für die Online-Kfz-Abmeldung weiter voranbringen und Prozesse für unsere Kunden einfacher und schneller gestalten. In Berlin führen wir sogar bereits ein Pilotprojekt durch, das wir perspektivisch auf ganz Deutschland ausweiten werden.

Darüber hinaus wollen wir die Mehrwerte verbessern, die wir unseren Kunden heute bereits bieten. Hierfür wollen wir die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in den Bereichen Versicherung, Kennzeichen, Treibhausgasminderung und Autoankauf noch weiter intensivieren.

Dann wünschen wir Ihnen für die Zukunft alles Gute und danken Ihnen für die interessanten Einblicke.

