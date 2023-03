KfW-Nachfolge-Monitoring Mittelstand Rund 100.000 kleine und mittlere Unternehmen suchen jedes Jahr einen Nachfolger

- Zwei von drei kurzfristigen Nachfolgen bereits geregelt

- "Nachfolgelücke": Es fehlt weiter der Nachwuchs an Unternehmerinnen und

Unternehmern

- Bedarf wird zunehmen: Anzahl der Unternehmen mit älteren Inhabenden steigt

kontinuierlich

- Familieninterne Übergabe weiterhin bevorzugt



Rund 100.000 mittelständische Unternehmen sollen nach den Plänen ihrer

Inhaberinnen und Inhaber jährlich an Nachfolgende übergeben oder verkauft

werden. Das sind alleine in den Jahren 2022 und 2023 rund 5 % aller 3,8

Millionen kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland. Rund zwei Drittel

der kurzfristigen Nachfolgen (bis Ende 2023) sind bereits erfolgreich geregelt,

wie das aktuelle KfW-Nachfolgemonitoring zeigt.