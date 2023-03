Lurse übernimmt zum 1. Mai 2023 eine Verwaltungseinheit von HDI

Frankfurt (ots) -



- Stärkung des Geschäftsbereichs Bestandsmanagement für Unterstützungskassen,

Lebensarbeits- und Altersteilzeitsysteme sowie Contractual Trust Arrangements

(CTAs)

- Lurse gewährleistet Kontinuität für Kunden und Mitarbeitende



Lurse erwirbt zum 1. Mai 2023 eine Verwaltungseinheit der HDI Pensionsmanagement

AG. Eine entsprechende Vereinbarung haben beide Vertragspartner unterzeichnet.

Mit dem Geschäftsbereich übernimmt Lurse die Administration von rund 80.000

Bestandskonten im Segment Lebensarbeits- und Altersteilzeitsystemen sowie

Contractual Trust Arrangements (CTAs) und Unterstützungskassen mit mehr als

2.000 Trägerunternehmen. Zusätzlich zur Geschäftseinheit übernimmt Lurse

Spezialist:innen aus den Bereichen bAV und Software-Entwicklung, um weiterhin

eine reibungslose Verwaltung zu gewährleisten.





Mit der Übernahme stärkt Lurse, führender Strategieberater und Spezialist fürHR- und bAV-Systeme, seinen Geschäftsbereich "digitale Bestandsverwaltung in derbetrieblichen Altersversorgung (bAV)", insbesondere für EbAVs (Einrichtungen derbetrieblichen Altersversorgung) und Unternehmen derFinanzdienstleistungsindustrie. Lurse setzt mit der Transaktion den konsequentenWachstumskurs der vergangenen Jahre für das Management von bAV-Beständen fort.Über die digitale Administrationsplattform "P·LIVE" verwaltet Lurse bAV-Verträgefür Unternehmen, Versicherer und Fondsgesellschaften. "Wir verstehen uns alsProzess- und Kostenoptimierer in der Bestandsverwaltung für Unternehmen,Versicherer, Banken und EbAVs", sagt Lars Golatka, Managing Partner bei Lurse."Den neu gewonnenen Kund:innen von HDI gewährleisten wir, dass wir ihre Verträgedauerhaft und zuverlässig fortführen. Besonders freuen wir uns über die neuenKolleg:innen, die mit ihrer langjährigen bAV-Expertise unser Administrations-und Softwareentwicklungsteam am Standort Düsseldorf bereichern werden und diewir herzlich willkommen heißen", so Matthias Edelmann, Vorstand bei Lurse.Die Integration der bAV-Spezialist:innen von HDI in das Lurse-Team ist für dasFrühjahr 2023 geplant. Die Übergabe der operativen Bestandsverwaltung und dieMigration der Bestände auf die digitale Plattform "P·LIVE" von Lurse erfolgt inenger Zusammenarbeit mit der HDI Pensionsmanagement AG.Dazu Fabian von Löbbecke, Vorstandsvorsitzender der HDI Pensionsmanagement AG:"Indem wir aufwendige und kostenintensive Verwaltungsmandate übertragen, setzenwir die Fokussierung auf unsere Kernkompetenz im Bereich aktuarieller undrechtlicher Dienstleistungen konsequent fort. So tragen wir für die aktuariellenGutachten in diesem Segment weiterhin die Verantwortung. Die Verwaltungsmandatewerden bei Lurse mit seiner langjährigen bAV-Expertise und seiner digitalenVerwaltungsplattform bestens aufgehoben sein. Um die Qualität und Kontinuität inder Bearbeitung sicherzustellen, wechseln die mit der Aufgabe betrautenMitarbeitenden zu Lurse."Durch die Migration des Bestandes auf eine moderne zukunftsfähige IT-Plattform,die ständig auf den neusten technologischen Stand gebracht wird, kann Lurse hoheEffizienzsteigerungen in der Administration erzielen. Für die betroffenenTrägerunternehmen, Anwärter:innen und Pensionär:innen bedeutet das eineeinfache, schnelle und weiterhin verlässliche Verwaltung ihrerVersorgungszusagen.Über den Kaufpreis haben beide Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.Über die Lurse AGLurse ist HR- und bAV-Lösungsanbieter mit Fokus auf Compensation & Benefits,Pensions und Talent. Seit 1989 berät Lurse große und mittelständischeUnternehmen aller Branchen national und international bei der Gestaltung,Weiterentwicklung und Harmonisierung von Vergütungs-, Benefits- und PerformanceManagement-Systemen. Neben der Beratung zur Einrichtung, Harmonisierung undAblösung von betrieblichen Versorgungswerken, einem umfassendenDienstleistungsspektrum für Versicherer, EbAVs, Banken und Asset Manager und demInvestment Consulting, bieten wir eine breite Unterstützung in derMitarbeiterbetreuung und Kommunikation an. Umfassendes Know-how sowie einehochautomatisierte Infrastruktur in der digitalen bAV-Administration undversicherungsmathematischen Bewertung von bAV-Systemen vervollständigen dasbAV-Portfolio. Anfang des Jahres 2023 hat sich Lurse mit demIndustrieversicherungsmakler MRH Trowe zusammengeschlossen. Ziel ist es dieAktivitäten im Benefits-Geschäft zu bündeln und gemeinsam eine führendeHR-Service- und Beratungsplattform aufzubauen. MRH Trowe gehört zu den Top 10Industrieversicherungsmaklern in Deutschland und ist inhabergeführt.