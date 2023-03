CAMELOT erneut Vorreiter im Supply Chain Management / Analystenhaus ALM bestätigt marktführende Beratungskompetenz

Mannheim (ots) - Das US-amerikanische Analystenhaus ALM Intelligence hat CAMELOT

Management Consultants auch in der Neuauflage seiner Pacesetter-Marktstudie als

globalen Marktführer und "Pacesetter" (Vorreiter) in der

Supply-Chain-Management-Beratung identifiziert. ALM bestätigte den

herausragenden Mehrwert der CAMELOT-Beratungsleistungen für Kunden in einem sich

schnell verändernden Marktumfeld. Unter den 23 Marktführern, die ALM

Intelligence im Rahmen der Studie bewertete, war CAMELOT eines der wenigen

Unternehmen, die den Pacesetter-Status erhielten.



Ziel der Pacesetter-Studie war es zu ermitteln, welche Beratungsanbieter in dem

aktuellen dynamischen Marktumfeld den größten Nutzen bieten und worin genau

dieser Nutzen besteht. Um dies herauszufinden, bewerteten die ALM-Analysten die

Beratungsunternehmen nach fünf zentralen Kriterien: Geschäftsmodell, Mehrwert,

Serviceerbringung, Kundenbefähigung und Marktpräsenz. Höchstnoten erhielt

CAMELOT insbesondere für die Qualität der Serviceerbringung sowie für den

Mehrwert, den die Consultants für Kunden erbringen.