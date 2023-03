Die Marke Elektros Energy wird dem Schwerpunkt des Unternehmens auf Bereiche wie Lithiumabbau, das Aufladen von Elektrofahrzeugen, Solarenergie und innovative Lösungen zur Beschleunigung des weltweiten Übergangs zu einer saubereren und nachhaltigeren Energiezukunft besser Rechnung tragen.

Der Abbau von Lithium ist ein entscheidender Bestandteil der sauberen Energiewirtschaft, da Lithium für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge und die Speicherung erneuerbarer Energien essentiell ist. Elektros Energy ist einer verantwortungsvollen Auffindung von Lithium verpflichtet und stellt damit sicher, dass dessen Abbau auf umweltfreundliche und sozial verträgliche Weise erfolgt.

Elektros hat vor kurzem mitgeteilt, dass bereits Gespräche über eine mögliche Beteiligung oder eine Erschließungsvereinbarung für ein neues Lithiumbergbauprojekt im afrikanischen Sierra Leone stattfinden.

Das Aufladen von Elektrofahrzeugen ist ein weiterer Geschäftsschwerpunkt von Elektros Energy, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im Steigen begriffen ist. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung von schnellen, zuverlässigen und leicht zugänglichen Ladelösungen für die Nutzer von Elektrofahrzeugen, um ihnen den Einstieg in dieses nachhaltige Verkehrsmittel zu erleichtern.

Die zum Patent angemeldete Multi-Port-Ladevorrichtung des Unternehmens ermöglicht es den Nutzern, mehrere Ladefunktionen in Elektrofahrzeugen zu verwenden. Wir planen, diese nicht nur in unsere eigenen Entwürfe einzubauen, sondern sie über Lizenzvereinbarungen auch verstärkt an große Elektrofahrzeughersteller zu vermarkten.

LEITPRINZIP

Wir von Elektros sehen es als unseren Auftrag, die Cleantech-Branche durch die Entwicklung von innovativen und nachhaltigen Lösungen, die Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunen den Übergang zu einer grüneren Zukunft ermöglichen, zu revolutionieren. Wir glauben, dass wir durch die Nutzung der Kraft der Technologie eine sauberere, gesündere und nachhaltigere Welt für kommende Generationen erschaffen können.