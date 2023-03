Zeit für ein Comeback? Diese Energie-Aktien empfehlen Analysten jetzt

Doch in 2023 scheint sich der Run auf die Öl- und Gas-Aktien etwas zu beruhigen. Chevron steht seit Jahresanfang 13 Prozent im Minus, bei Exxon sind es rund sechs Prozent. Die Jahresanfangsrallye ist an der Branche vorbeigegangen. Im Fokus standen zuletzt wieder eher die Tech-Werte.

Der Krieg in der Ukraine, Sanktionen gegen Russland und die daraus folgende Energiekrise hatten den Ölpreis und auch die Kurse vieler Energieaktien im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben. Viele Anleger lockten auch die üppigen Dividenden sowie großen Rückkaufprogramme von Ölmultis wie Exxon und Chevron.

Zeit genug, die Branche nochmal unter die Lupe zu nehmen. Das grundlegende Szenario bei Öl-Aktien habe sich nicht geändert betont Fondsmanager Rob Thummel von Tortoise Capital bei CNBC. "Es wurde zu wenig in die Ölmärkte investiert. Aus diesem Grund sind wir optimistisch, was die Ölpreise angeht. Das wird es für das Angebot schwierig machen, längerfristig und auch in den nächsten Jahren Schritt zu halten."

Die weiterhin hohe Nachfrage bei beschränktem Angebot sollte also den Ölpreis hoch halten, und damit auch der Energiebranche Auftrieb verleihen. Auch wenn eine Rezession kommen sollte, sieht Thummel den Ölpreis zurück auf 80 bis 90 US-Dollar pro Barrel steigen.

Altmeister Warren Buffet machte in dieser Woche wieder Schlagzeilen, da er seine Position in Occidental Petroleum weiter ausgebaut hat. Sein Anteil beläuft sich mittlerweile auf 23,6 Prozent (mit einem Gesamtwert von über zwölf Milliarden US-Dollar) und es wird spekuliert, ob Buffets Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway den Ölkonzern komplett übernehmen könnte.

Einer der Top-Picks für Fondsmanager Thummel bleibt weiterhin der Ölmulti Chevron. Das Unternehmen steigere die Produktion auf den Ölfeldern in Texas und nehme sowohl bei der Deckung des wachsenden Energiebedarfs als auch bei der Dekarbonisierung eine Vorreiterrolle ein.

Außerdem hat der Analyst zwei weitere Titel aus dem Bereich der Energie-Infrastruktur auf dem Zettel. Der Erdgas-Spezialist Cheniere Energy überzeugt ihn ebenfalls wegen starker langfristiger Cashflows und einem besonders "aggressiven" Rückkaufprogramm. Beim Pipelinebetreiber Energy Transfer sieht der Analyst ebenfalls starke Cashflows und eine attraktive Dividendenrendite von zehn Prozent.

Eine weitere spannende Nische im Ölbereich haben Experten bei den so genannten Lizenzgebührenunternehmen ausgemacht. Diese Firmen finanzieren neue Explorationsprojekte und erhalten im Gegenzug einen Anteil an den geförderten Öl- und Gasmengen. Der Vorteil: Die Unternehmen sind weniger von Ölpreis-Schwankungen abhängig als andere Konzerne im Sektor. James Davolos, Portfoliomanager bei Horizon Kinetics, nennt gegenüber CNBC vor allem Viper Energy Partners als spannendes Investment.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion