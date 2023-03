BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Handlungsfähigkeit der Ampel-Koalition angesichts der lang andauernden Beratungen des Koalitionsausschusses in Frage gestellt. Mit etwa 17 Beteiligten sei das Ampel-Gremium ein "XXL-Koalitionsausschuss - zu groß, zu langsam und zu müde", sagte der Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Bundestag am Dienstag in Berlin. Dobrindt fügte hinzu: "Und was soll bei einem Bläh-Koalitionsausschuss schon hinten rauskommen."

Auch unter Unionsführung habe es Nachtsitzungen gegeben, räumte Dobrindt ein. Doch damals habe die Koalitionsrunde aus den Vorsitzenden der Regierungsparteien und -fraktionen, der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem Kanzleramtschef bestanden. Man sei damit wesentlich handlungsfähiger gewesen.