Diese Absage ist eine Ansage für den Lithiummarkt: Das australische Lithiumunternehmen Liontown Resources (LTR.AX) hat soeben das Übernahmeangebot des weltgrößten Lithiumproduzenten Albemarle Corp (ALB.N) abgelehnt. Albemarle hatte für den Lithiumentwickler 5,5 Mrd. AUD (3,7 Mrd. USD) geboten. In der Folge legte die Aktie von Liontown 65% zu. Auch andere Lithiumwerte im australischen Markt drehten deutlich ins Plus, darunter Patriot Battery Metals (ASX: PMT; 21,9%) und Pilbara Minerals Ltd. (ASX: PLS; 11,9 %).





Quelle: Depositphotos

Liontown kontrolliert zwei große Lithiumvorkommen in Westaustralien, darunter das Großprojekt Kathleen Valley, das Mitte 2024 in Produktion gehen soll und zu den weltweit größten und hochwertigsten Hartgestein-Lithiumvorkommen gehört.

Die starke Vorgabe aus Australien dürfte im Tagesverlauf auch auf kanadische Lithiumaktien weiterwirken. Dort sind unsere Lithium-Favoriten: die soeben frisch finanzierte Usha Resources (TSXV: USHA, FRA: JO0) mit ihrem Clayton-Valley-Analog Jackpot Lake in Nevada; Q2 Metals (TSXV: QTWO, FRA: 458) in James Bay, die ebenfalls gerade 10 Mio. CAD frisches Kapital eingesammelt haben; der First Mover in der Mongolei Ion Energy (TSXV: ION; FRA: 5YB); Spey Resources (TSXV: SPEY; FRA: 2JS) und Portofino Resources (TSXV: POR; FRA: POTA) mit ihren Lithium-Sole-Projekten in Argentinien; die erst seit August vergangenen Jahres börsennotierte First Lithium Minerals Corp. (CSE: FLM; FRA: X28) mit potenten Sole-Projekten in Chile und der Mikrocap Rover Metals Corp. (TSXV: ROVR; FRA:4XO) mit Projekten in Nevada.

Mehr Infomationen in den Profilen der Unternehmen:



