Köln (ots) - REWE Group:- Gesamtumsatz mit + 10,4 Prozent um 8 Mrd. Euro auf 84,8 Milliarden Eurogestiegen- Ergebnis (EBITA) aufgrund von Kostensteigerungen und Investition inVerkaufspreise knapp unter Vorjahresniveau- Rückkehr der Touristik: Umsatz wieder auf vor Corona-Niveau 2019, Umsatz zu2021 mehr als verdoppelt, Break Even nach Pandemie- Mit 2,8 Milliarden Euro Investitionen 2022 trotz Krisen verstärkt- Lebensmittelhandel Deutschland (REWE, PENNY):- 6,8 Prozent Umsatzplus auf 37,4 Milliarden Euro- Rückgang im Ergebnis zu 2021 durch bewusste Investition in Stabilisierung derVerkaufspreise für KundenDie REWE Group hat das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich abgeschlossen undentwickelt sich weiter stabil. Einmal mehr haben sich angesichts dervielfältigen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs der konsequente Kurs und die breiteund solide internationale Aufstellung (Handel, Touristik, Convenience) bewährt.Der Gesamtumsatz stieg - auch inflationsbedingt - auf ein hohes Niveau, währenddas Ergebnis (EBITA) knapp unter Vorjahresniveau sank. Die negativenErgebniseffekte - bewusst kalkulierter Rückgang im LebensmittelhandelDeutschland durch Investition in Kundenpreise, Kostensteigerungen u.a. ausEnergie, Rohstoffen, Personal, Logistik sowie gezielte Risikovorsorge füreinzelne Beteiligungen - konnten durch die positiven Beiträge andererKonzern-Bereiche kompensiert werden. Vor allem die starke Rückkehr der Touristiknach der Corona-Pandemie, aber auch eine gute Entwicklung im internationalenGeschäft und bei Lekkerland haben dieses stabile Ergebnis ermöglicht. DieInvestitionsoffensive der REWE Group wurde 2022 nicht nur fortgesetzt, sondernauf sehr hohem Niveau verstärkt."Wir haben unsere Kunden 2022 nicht ohne Schirm im Inflationsregen stehengelassen", löste Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group, seinVersprechen ein, "alleine in Deutschland haben wir wie angekündigt einendreistelligen Millionen-Betrag investiert. Wir haben damit unsere Verkaufspreisewirksam und nachweisbar stabilisiert. Und bewusst einen Ergebnisrückgang imLebensmittelhandel in Deutschland in Kauf genommen und aktiv auf Gewinnverzichtet." Die Sortimentsinflation - also die Preissteigerungen in den Regalenvon REWE - konnte so auf das Gesamtjahr 2022 gerechnet mit 7,3 Prozent bei REWEfür die Kunden spürbar unter dem Verbraucherpreisindex - VPI - Nahrungsmittel2022 von 13,4 Prozent gehalten werden, so Souque.Genossenschafts-Prinzipien statt Maximierung Shareholder Value"Wir haben mit der Entscheidung, im Lebensmittelhandel in unsere Kunden zu