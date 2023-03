Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Viele Menschen in Deutschland haben den Traum, in ein anderesLand auszuwandern. Und die moderne Arbeitswelt eröffnet inzwischen auch Chancen,diesen Traum umzusetzen. Rechtsanwalt RA Dr. Tim Greenawalt hat sich mitExpatsGlobal auf die Rechts- und Steuerberatung von Unternehmern spezialisiert,die eine Auswanderung ins Auge fassen. Wir haben uns bei ihm erkundigt, wie derNeustart reibungslos gelingt.Auswanderung ist ein Thema. Es gibt zahlreiche Selbstständige, die sich sagen,dass sie ihre Arbeit auch an einem Strand in Thailand erledigen können. Danngibt es eine ganze Reihe von Unternehmern, die ein angenehmeres Leben mit einergeringeren Steuerlast verbinden möchten. Doch wie lässt sich die Sache am bestenangehen? "Das hängt in erster Linie vom Zielort ab, aber auch von dem, was derAuswanderer in Deutschland hinterlässt", sagt Rechtsanwalt RA Dr. Tim Greenawaltvon ExpatsGlobal. "Allein in steuerlicher Hinsicht ist das Ganze komplex. Wasmuss der Unternehmer in Deutschland zahlen? Wie sieht es am neuen Wohnort aus?Gibt es ein Doppelbesteuerungs-Abkommen? Ich würde im Übrigen niemandem raten,aus rein steuerlichen Gründen auszuwandern. Es sollte unbedingt ein Interesse amLand, den Menschen und ihrer Kultur bestehen. Für einen Unternehmer stellt sichzudem eine entscheidende Frage: Werden die Kunden meiner Firma vertrauen, wennder Sitz in Dubai, auf Zypern oder den Cayman Islands liegt? Es gibt viel zuklären und eine solide Beratung hilft."RA Dr. Tim Greenawalt ist selbst ein Reisender, der sich an vielen Orten derWelt zu Hause fühlt. Für ExpatsGlobal hat er Hongkong als Basis gewählt. Einzweiter Standort befindet sich in Dubai. Die Kerndienstleistung von ExpatsGlobalist die Rechts- und Steuerberatung für auswandernde Unternehmer, Selbstständigeund Investoren. Das Team um RA Dr. Tim Greenawalt besteht aus Steuerberatern,Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten, die in verschiedenen Ländern leben. Eseint sie, dass sie sich mit den Verhältnissen in Deutschland hervorragendauskennen und gleichzeitig über die notwendige Erfahrung an ihrem neuen Wohnortverfügen. Bei ExpatsGlobal hat man nicht einfach Expertise, man weiß, wie essich anfühlt, in ein bestimmtes Land auszuwandern. Die Experten von ExpatsGlobaldecken inzwischen sämtliche Länder der Erde ab.Innerhalb von drei Wochen nach Dubai auswandern?Dubai ist augenblicklich sehr gefragt. Viele Influencer gehen dorthin undberichten dann von ihren Erlebnissen. Es gibt bereits einige Anbieter, die esUnternehmern leicht machen möchten, in Dubai anzukommen. Ist Dubai aber wirklichdie erste Wahl, wenn es um die Entscheidung für einen neuen Lebensmittelpunkt