Kaufland Global Marketplace wächst Kaufland.cz startet am 12. April (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Nach dem erfolgreichen Start in der Slowakei geht am 12.

April Kaufland.cz in Tschechien live. Händler können mit Kaufland Global

Marketplace dann auf drei Länder-Marktplätzen gleichzeitig verkaufen und

potenziell über 56 Millionen Online-Kunden erreichen. Zum Start gibt es für alle

Händler ein Early-Bird-Angebot: Keine Verkaufsprovisionen, keine Grundgebühren

und 1.200 Euro Rabatt auf Sponsored-Product-Ads-Leistungen für die ersten sechs

Monate ab Start.



In Tschechien stehen bereits über 2.000 vorangemeldete Händler für Kaufland.cz

in den Startlöchern, die auf dem neuen Marktplatz Millionen von Produkten

anbieten werden. Dabei liegt der Fokus auf Nonfood-Artikeln. Verkauft werden

kann, wie schon auf dem deutschen Marktplatz, in über 5.000 Kategorien wie

Wohnen, Elektronik, Garten & Baumarkt, Küche & Haushalt, Baby & Kind, Sport und

Fashion.