ONEKEY Security-Experten decken regelmäßig massive Schwachstellen in kritischen IoT- & OT-Technologien auf

Düsseldorf (ots) - Automatisierte Analyse und Expertenarbeit verbessern dieSicherheit von IoT- & OT-Geräten erheblichSicherheitslücken in Software von vernetzten Produkten aller Art, insbesondereim Bereich IoT und industrieller Steuerungen, wie Router, Produktionsanlagenoder intelligenter Fertigung treten immer wieder auf. Nur durch rechtzeitigeInformation und Unterstützung bei der Behebung von Schwachstellen könnenHersteller und Anwender verhindern, dass solche Sicherheitslücken ausgenutztwerden. Schwachstellen nicht zu beheben wäre grob fahrlässig - eine einmalbekannt gewordene Sicherheitslücke wird in der Regel oft sofort massiv vonHackern ausgenutzt. "Wir erleben einen Wettlauf zwischen den Experten auf derguten Seite und den Hackern auf der bösen Seite. Mit Berichten überSicherheits-Schwachstellen, den Security-Advisories, die die ONEKEY SecurityExperten kontinuierlich erstellen, unterstützen wirCybersecurity-Verantwortliche dabei entdeckte Sicherheitslücken umgehend zuschließen. So werden Hacker daran gehindert, die oft kritischen Schwachstellenauszunutzen", sagt Jan Wendenburg, CEO von ONEKEY (http://www.onekey.com/) . DasUnternehmen betreibt eine Produkt Cybersicherheitsplattform, die eineautomatisierte Prüfung und Risikobewertung von vernetzten, intelligentenProdukten in wenigen Minuten ermöglicht - entsprechend den Vorgaben deszukünftigen europäischen Sicherheitsgesetzes, dem Cyber Resilience Act.ONEKEY als verantwortungsvoller Partner der IndustrieSeit Jahren arbeitet ein Team erfahrener Cybersecurity-Researcher bei ONEKEYdaran, schwerwiegende Schwachstellen in vernetzten, intelligenten Gerätenaufzudecken. Dabei werden die Hersteller der jeweiligen Produkte vertrauensvollmit einbezogen. Vor jeder Veröffentlichung der Security-Advisories werden dieHersteller ausführlich informiert und erhalten ausreichend Zeit und Gelegenheitdie aufgedeckten Schwachstellen vor einer Veröffentlichung zu schließen. Füreine Untersuchung nutzt das ONEKEY Expertenteam zunächst die ONEKEY ProductSecurity Platform, die auch jeder Kunde selbst nutzen kann. Die Ergebnissewerden dann von den Security Experten vertieft untersucht und wenn erforderlichverifiziert. Davon profitiert auch die ONEKEY Plattform, die anschließendautomatisiert ähnliche oder identische Sicherheitslücken findet und konkreteRatschläge zu deren Behebung geben kann.Live Hacking am 20.April in FrankfurtEiner der ONEKEY Sicherheitsexperten, Quentin Kaiser, wird die Gefahren vonunerkannten Schwachstellen im Rahmen einer Live-Hacking-Session auf der