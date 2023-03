LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Beim Großküchenausstatter Rational dürften sich die außerordentlich hohen Wachstumsraten der beiden Vorjahre kurzfristig nicht wiederholen. Für 2023 rechnet der Vorstand um Konzernchef Peter Stadelmann lediglich mit einem Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich, wie das MDax-Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zugleich stellt sich das Management auf eine leicht sinkende Marge ein. An der Börse zeigten sich die Anleger enttäuscht - offenbar konnte auch die unerwartet deutliche Dividendenanhebung nicht trösten und die Aktie sackte ab.

Das Papier verlor als einer der schwächsten Werte im Index der mittelgroßen Unternehmen zeitweise fast vier Prozent und stand zuletzt noch 2,8 Prozent tiefer bei 583,50 Euro. Nach dem jüngsten Kursanstieg nahmen die Investoren nun offenbar lieber Gewinne mit. Der Kurs der Rational-Aktie hatte sich von ihrem deutlichen Rückschlag im vergangenen Jahr kräftig erholt. Seit dem Zwischentief von rund 400 Euro im September ging es wieder um 50 Prozent nach oben.