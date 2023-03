FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag an seine Vortagsgewinne angeknüpft und sich über der Marke von 1,08 Dollar befestigt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0830 US-Dollar. Im frühen Handel war der Euro noch bei 1,08 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch tiefer auf 1,0773 Dollar festgesetzt.

Gestützt wurde der Euro durch die erneut freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Das Vertrauen in den Bankensektor kehrt offenbar zurück. Der als sicher geltende Dollar war daher weniger gefragt und der Euro konnte sich so weiter von seinen Verlusten vom Freitag erholen.