Drone Delivery Canada Corp. und Pegasus Imagery Ltd. unterzeichnen Absichtserklärung zwecks Entwicklung einer Erfassungs- und Ausweich-Bordtechnologie für Condor

Die Grundlage der Entwicklungsarbeit wird die Integration des proprietären DAA-Systems A3S von Pegasus in die Condor-Drohne sein. A3S ist ein sogenanntes Autonomous Airspace Awareness System, das sich der Sensor-Fusion bedient, um Sensordaten an Bord mit künstlicher Intelligenz zusammenzuführen und so andere Flugzeuge und Hindernisse zu erkennen, zu überwachen und selbstständig auszuweichen.

Dieses Projekt baut auf den Bemühungen von DDC auf, die DAA-Technologie in alle seine Drohnen zu integrieren, um den gesamten Flugbetrieb in Übereinstimmung mit den kanadischen Luftfahrtbestimmungen und den Fluggenehmigungen von Transport Canada vollständig zu automatisieren, wobei die Flüge von DDC über die firmeneigene FLYTE-Software von seinem Betriebskontrollzentrum in Vaughan (Ontario) aus fernüberwacht werden.

Mit dem in die Condor eingebundenen DAA-Bordsystem A3S von Pegasus würde DDC über eine vollständige Suite von DAA-Systemen verfügen, die in seine patentierte Drohnenliefertechnologie integriert sind und automatisierte Flüge ermöglichen, sodass DDC sein Angebot auf potenziell komplexere Lufträume ausweiten und gleichzeitig die betriebliche Effizienz erheblich steigern kann.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Team von Pegasus an diesem spannenden Projekt zusammenzuarbeiten, das einen letzten Schritt auf dem Weg zu vollautomatischen Flügen für die Condor-Drohne darstellt. Cole und sein Team haben bei ihrem proprietären A3S-System enorme Fortschritte gemacht, und wir freuen uns, diese Technologie in unsere Condor zu integrieren“, so Steve Magirias, CEO von DDC.

„A3S erschließt das volle Potenzial der Condor-Drohne und wird es Drone Delivery Canada ermöglichen, Industrie- und Regierungskunden Schwerfrachtlieferungen in großem Umfang kommerziell anzubieten“, so Cole Rosentreter, CEO von Pegasus. „Dies wird das nächste Jahrhundert der ‚Middle Mile‘-Logistik prägen, und zwar durch ein flexibles, skalierbares und zertifizierbares Sicherheitssystem“, so Pegasus-CEO Cole Rosentreter. „Wir sehen der Zusammenarbeit mit Steve und dem DDC-Team entgegen, um diese bahnbrechende Leistungsfähigkeit gemeinsam in Kanada und in Zukunft auf Märkten weltweit einzuführen.“