Asante gibt 27-Millionen-Dollar-Finanzierung sowie Beendigung der zuvor angekündigten Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung bekannt

Vancouver, British Columbia, 28. März 2023 / IRW-Press / – Asante Gold Corporation (CSE: ASE | GSE: ASG | FRANKFURT: 1A9 | U.S.OTC: ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit einem großen institutionellen Investor abgeschlossen hat, mit der Asante im Rahmen einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung 18.232.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zum Kaufpreis von 1,50 CAD pro Einheit veräußern und damit einen Bruttogesamterlös in Höhe von 27.348.000 CAD generieren wird (die „Platzierung“). Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (ein „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 1,75 CAD pro Stammaktie und kann innerhalb von zwölf (12) Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden.

Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 3. April 2023 abgeschlossen und ist an eine Reihe von Abschlussbedingungen gebunden, wozu unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange, zählt. Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten plus einem Tag gebunden. In Zusammenhang mit der Platzierung wird das Unternehmen keine Provisionen oder Vermittlungsgebühren (Finder's Fees) bezahlen.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in einem fortgeschrittenen Stadium der Sicherung einer vorrangigen Kreditfazilität, die zur Unterstützung von Kapitalinvestitionen und der Erschließung der unternehmenseigenen Projekte dienen soll.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Platzierung für die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke (Working Capital) zu verwenden.

Beendigung der zuvor angekündigten Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es die am 23. März 2023 angekündigte Privatplatzierung mit Brokerbeteiligung aufgrund der ungünstigen Marktlage beendet hat.