Deichmann spürt noch nichts von Kaufzurückhaltung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die durch die Inflation ausgelöste Zurückhaltung vieler Menschen beim Bekleidungskauf kann Deutschlands größtem Schuhhändler Deichmann bisher nichts anhaben. Das Familienunternehmen erzielte 2022 erstmals einen Bruttoumsatz von mehr als 8 Milliarden Euro und übertraf damit das Niveau des letzten Vor-Corona-Jahres 2019 um 23 Prozent.

"Wir stehen für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb kommen die Menschen in Krisenzeiten zu uns", sagte Firmenchef Heinrich Deichmann am Montagabend bei der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf. So wie Aldi in den vergangenen Jahren verstärkt Markenartikel in seine Regale aufnahm, ist auch der Schuhhändler dabei, sein umfangreiches Eigenmarkenangebot durch eine größere Auswahl an Markenschuhen abzurunden. Im Sportbereich etwa nehmen Schuhe von Adidas , Nike , Puma oder Asics im Angebot des Händlers mittlerweile deutlich mehr Raum ein als noch vor ein paar Jahren.