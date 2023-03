Element79 Gold (CSE ELEM / WKN A3E41D) kann aktuell mit einem Erfolg bei der Restrukturierung der Finanzierungsbedingungen für sein Projektportfolio in Nevada aufwarten. Wie man meldete, konnten die Zahlungsbedingungen in eine nach Ansicht des Unternehmens günstigere Struktur überführt werden.

In Übereinstimmung mit den ursprünglichen Bedingungen aus Dezember 2021 zahlte Element79 2.000.289,97 Dollar in bar und gab zudem insgesamt 5.095.733 Stammaktien aus. Hinzu kam eine weitere Zahlung im vergangenen Jahr in Höhe von 150.000 Dollar, sodass die „Anfangszahlung“ vervollständigt wurde. Zudem wurde die Abschlusszahlung in Höhe von 2.000.000 CAD über ein Contingent Value Rights-Abkommen (CVR-Abkommen) mit Waterton Nevada Splitter, LLC verbucht, wobei die Abschlusszahlung am 23. Dezember 2022 fällig wurde.

Neue Bedingungen

Im Rahmen einer Aktualisierung der CVR-Vereinbarung hat das Unternehmen gemeinsam mit Waterton nun eine alternative Struktur entwickelt. Im Rahmen der aktualisierten Zahlungsvereinbarung wird die letzte fällige Meilensteinzahlung in Höhe von 2.000.000 Dollar in eine zweijährige Nullkupon-Schuldverschreibung umgewandelt, die mit einem Preis von 0,15 Dollar und einem Verzugszinssatz von 10% ausgestattet ist. Eine vorzeitige Rückzahlung durch das Unternehmen ist mit einer Vorankündigung von 60 Tagen möglich und wird mit einem Aufschlag von 10 % auf den verbleibenden Kapitalbetrag gezahlt.

James Tworek, CEO von Element79 Gold erläutert die Gründe für diesen Schritt: „Angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Bedingungen und der übergeordneten Marktbedingungen für die Kapitalbeschaffung zur Vollendung dieser Meilensteinzahlung haben wir uns Ende letzten Jahres proaktiv an Waterton gewandt, um alternative Optionen zu erörtern. Wir empfanden die Diskussionen und Verhandlungen als fruchtbar, da Waterton das aktuelle Investitionsklima versteht. Wir sind der Meinung, dass diese Lösung für beide Seiten vorteilhaft ist und angesichts des Umtauschpreises und des Zeitrahmens von zwei Jahren bis zur Fälligkeit ein starkes Vertrauensvotum für das Wachstumspotenzial des Aktienkurses des Unternehmens darstellt.“

Auf jeden Fall sollte das Element79 Gold-Management dieses Thema fürs Erste hinter sich lassen und sich nun vollständig darauf konzentrieren können, die Hauptprojekte des Unternehmens voranzubringen. Das ist im Moment vor allem das Bemühen, die historische, hochgradige Lucero-Mine möglichst schnell wieder in Produktion zu bringen, sowie das Maverick Springs-Projekt in Nevada weiterzuentwickeln.

