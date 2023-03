Zusammenschluss von BTI und Berner Bau schafft neuen Bauhandelsriesen in Deutschland (FOTO)

Künzelsau/Ingelfingen/Köln (ots) - Die Berner Group erhöht die Schlagkraft im

Bausegment in Deutschland. Aus BTI und der Berner Deutschland Bau Division wird

ab Juni 2023 die neue Marke BTI by Berner - und damit gleichzeitig eines der

größten B2B-Handelsunternehmen in der Baubranche auf dem deutschen Markt.

Künftig werden rund 1.000 Mitarbeitende ihre Bauhandwerkskunden mit

Befestigungsmaterialien, Werkzeugen, Chemie, Arbeitskleidung sowie vielen

weiteren Produkten und Services ausstatten. Im Bereich individuelle

Systemlösungen für die Dach- und Fenstermontage sowie für den Brandschutz gehört

BTI by Berner zu den marktführenden Spezialisten.



"Wir bündeln unsere Kräfte im Bausegment in Deutschland und stärken damit unsere

Marktposition. Unsere Bau-Kunden profitieren von einer umfassenden Ausweitung

des Produkt- und Serviceangebots. Durch den Zugriff auf die Top-Produkte des

jeweils anderen Unternehmens ist unser Vertrieb nun in der Lage, künftig noch

umfangreichere Problemlösungen vor Ort beim Kunden anzubieten", sagt Christian

Berner, CEO der Berner Group. Bislang waren BTI und die Bausparte von Berner

getrennt auf dem deutschen Markt unterwegs.