Im Sommer 2020 markierte SAP noch bei 143,32 Euro ein stolzes Verlaufshoch, die dynamische Anstiegsphase von davor wurde jedoch schnell wieder auf 89,93 Euro bis Oktober selben Jahres korrigiert. Dies war jedoch der Startschuss für einen ausgeprägten Trendwechsel, in der Summe korrigierte SAP bis Mitte September letzten Jahres auf 79,58 Euro. Seit diesem Zeitpunkt hat der Wind an den Börsen wieder gedreht, SAP konnte an die obere Trendkanalbegrenzung um 115,00 Euro zulegen. Für einen nachhaltigen Trendwechsel muss aber die aktuelle Trendphase zwingend beendet werden.

Die Wichtigkeit der aktuell im Test befindlichen Abwärtstrendlinie muss nicht speziell hervorgehoben werden, für eine Trendwende bedarf es jedoch Kursnotierungen oberhalb von 115,38 Euro auf Wochenschlusskursbasis. Nur in diesem Szenario könnte die SAP-Aktie das mittelfristig favorisierte Aufwärtspotenzial an 121,14 und darüber 129,74 Euro freisetzen und damit für zusätzliche Kapitalzuflüsse sorgen. Ein Verbleib in der Spanne zwischen den aktuellen Jahreshochs und dem EMA 50 bei 110,58 Euro und sogar dem EMA 200 104,68 Euro ist dagegen als neutral zu bewerten. Erst unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts dürften empfindliche Abschläge auf 96,10 Euro erfolgen.

SAP SE (Wochenchart in Euro) Tendenz: