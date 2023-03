ROLAND Rechtsschutz setzt Wachstumskurs fort / Erfolgreiches Jahr 2022 Beitragseinnahmen und versicherungstechnisches Ergebnis deutlich gestiegen (FOTO)

Köln (ots) -



- Bruttobeitragseinnahmen deutlich auf 536,8 Millionen Euro gesteigert.

- Versicherungstechnisches Ergebnis auf 33,8 Millionen Euro erhöht.

- Leistungen an Kunden auf 252,9 Millionen Euro gestiegen.



Trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfeldes mit einem außergewöhnlich hohen

Anstieg der Inflation und den wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine

hat ROLAND Rechtsschutz das Jahr 2022 mit einem sehr starken Ergebnis

abgeschlossen. Das geht aus dem Geschäftsbericht hervor, den ROLAND heute

veröffentlicht hat. Der Kölner Rechtsschutz-Versicherer konnte seine

Bruttobeitragseinnahmen deutlich um 3,1 Prozent steigern. Damit hat das

Unternehmen erneut die Stärke seiner Aufstellung unter Beweis gestellt. "Gerade

in diesen Zeiten ist das ein tolles Ergebnis - wir sind mit dem vergangenen Jahr

sehr zufrieden. Wir stehen auf einem stabilen Fundament, gehören zu den

wachstumsstärksten Rechtsschutz-Versicherern, sind hochprofitabel und haben auch

in Zukunft viel vor. Mein Dank gilt unseren Kund:innen, Vertriebspartner:innen

und unseren Mitarbeitenden", kommentiert der Vorstandsvorsitzende Rainer Brune.