Deepc, Vorreiter auf dem Gebiet der digitalen Medizin, gibt eine von Sofinnova Partners geleitete Serie-A-Finanzierungsrunde über 12 Millionen Euro bekannt

- Die Investition bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, neue Funktionen zu entwickeln und die Vermarktung seines geschützten Betriebssystems deepcOS, das die Einbindung von KI in radiologische Arbeitsabläufe ermöglicht, auszuweiten.

- Simon Turner, Partner bei Sofinnova Partners, wird Mitglied im Board of Directors von deepc.

- Bertelsmann Investments und Winning Mindset Ventures haben sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt

München, Deutschland / ACCESSWIRE / 28. März 2023 / deepc („Das Unternehmen“), ein Vorreiter auf dem Gebiet der digitalen Medizin, der Gesundheitssystemen die Flexibilität bietet, Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) von Drittanbietern in bestehende Arbeitsabläufe zu integrieren und damit den Behandlungserfolg der Patienten zu optimieren, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Euro unter der Leitung von Sofinnova Partners durchgeführt hat. Sofinnova Partners ist eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften, die sich auf die Bereiche Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Der Erlös wird zur Intensivierung der Vermarktung des KI-Betriebssystems deepcOS und zur weiteren Entwicklung von effizienten Diensten zur Verbesserung der Nutzererfahrung unter den Radiologen verwendet. Bertelsmann Investments und der bestehende Investor Winning Mindset Ventures beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde.

Die Kerntechnologie des Unternehmens, deepcOS, ist eine Cloud-native, anbieterneutrale Plattform, die sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe im Radiologiebereich integrieren lässt. Sie bietet zugelassenen KI-Drittanbietern eine effiziente Möglichkeit, ihre Lösungen zu vermarkten und stellt Krankenhäusern und klinischen Einrichtungen gleichzeitig einen sicheren „One-Stop-Shop“ für ihren Bedarf an KI-gestützter Radiologie zur Verfügung.

„Wir von deepc sind der Ansicht, dass KI in der Lage ist, unseren Arbeitsansatz in der Gesundheitsversorgung zu revolutionieren“, weiß Dr. Franz Pfister, der Mitbegründer und CEO von deepc. „Unsere KI-Plattform deepcOS ist ein echter ‚Game Changer‘ für die Radiologie. Sie ermöglicht eine raschere und genauere Diagnose und trägt letztlich zu einem besseren Behandlungserfolg zugunsten des Patienten bei. Es ist uns eine große Freude, Sofinnova Partners und Bertelsmann Investments mit an Bord zu haben. Die umfangreichen Kontaktnetzwerke beider Unternehmen im Gesundheitswesen werden für deepc ein echter Wachstumsmotor sein.“