DEKRA stärkt Cyber Security-Geschäft / Onward Security in Taiwan wird Teil des DEKRA Konzerns (FOTO)

Stuttgart (ots) -



- Führender Anbieter von Cyber Security-Prüfungen und -Zertifizierungen

- Erweitertes Portfolio an Akkreditierungen und F&E-Kapazitäten

- Zugang zu Schlüsselmärkten in der Region Asien-Pazifik



Die Expertenorganisation DEKRA hat den führenden Anbieter von Cyber

Security-Lösungen Onward Security in Taiwan übernommen. Die Transaktion ist für

DEKRA ein wichtiger Schritt, um das Dienstleistungs-Portfolio im

wachstumsstarken Bereich Cyber Security zu erweitern. Mit der Erfahrung in den

Feldern Konsumgüter, Industrie, Informations- und Kommunikationstechnik (ICT),

Medizintechnik und Automobil wird Onward Security eine Schlüsselrolle für ein

noch schnelleres Wachstum von DEKRA in verschiedenen Ländern der Region

Asien-Pazifik (APAC) und weltweit einnehmen.