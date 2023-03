500 Investoren aus aller Welt nehmen an der GoforIsrael-Konferenz teil

Tel Aviv, Israel, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - Der israelische

Staatspräsident Isaac Herzog wird die 30. Ausgabe der GoforIsrael in Tel Aviv

eröffnen, an der 1.000 Gäste teilnehmen werden, darunter Investoren, Unternehmer

und Geschäftsführer aus Europa, den USA, Mexiko, Asien und Israel.



3. Mai 2023, Hilton Tel Aviv





Die internationale Investitionskonferenz GoForIsrael feiert ihre 30. Ausgabe undwird Hunderte von Investoren aus Europa, den USA, Mexiko und Asien empfangen.Die von den Unternehmen Cukierman & Co. Investment House (file:///C:/Users/Positive/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IDCR3WGV/cukierman.co.il) und Catalyst Funds (https://catalyst-fund.com/) organisierte GoforIsraelKonferenz (https://goforisrael.com/) gilt als eines der einflussreichsten undprestigeträchtigsten Wirtschaftstreffen in Israel, da ihr Einfluss auf dieZukunft ausländischer Investitionen in Israel und auf israelische und globaleInvestitionen international anerkannt ist.In diesem Jahr findet nicht nur die 30. Konferenz statt, sondern auch dasInvestmenthaus Cukierman & Co. Investment House feiert sein 30-jährigesBestehen, und Catalyst wird das Final Closing des Catalyst IV Fund und dieGründung des Catalyst Investors' Club (CIC) feiern. Die Veranstaltung findet am3. Mai 2023 im Hilton Tel Aviv statt.Ziel der Konferenz ist es vor allem, neue Geschäftsmöglichkeiten, internationalePartnerschaften und strategische Allianzen zu schaffen. GoforIsrael wird 1000Teilnehmer, darunter 500 Investoren aus dem Ausland, begrüßen und mehr als 800one-on-one Meetings ermöglichen.Edouard Cukierman, Vorsitzender von Cukierman & Co. Investment House undManaging Partner von Catalyst Investments, kündigte an: "Die 30. GoforIsraelwird zeigen, dass Israels größte wirtschaftliche Stärke seineTechnologieunternehmen sind, die Krisenzeiten immer erfolgreich überstandenhaben. Wir haben Batterien mit hoher Energiedichte, KI-generierteEchtzeitkarten, hochauflösende Radare und elektronisch gesteuerte Antennen.Israels Technologiesektor wird weiterhin florieren."Nachdem die Konferenz in den letzten drei Jahren aufgrund von COVID-19 virtuellstattfand, wird sich die diesjährige Live-Konferenz auf bahnbrechendeisraelische Innovationen in führenden Branchen konzentrieren, darunter:Biowissenschaften (Biotech, Medtech), Hightech (Cybersicherheit, Deep Tech,Mobilität) und Climatech (Foodtech, Erneuerbare Energien).Die Veranstaltung wird von Isaac Herzog, Präsident des Staates Israel, zusammen