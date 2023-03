Mehr als 100 Biopharmazieunternehmen steigern ihr Engagement mit Veeva CRM Events Management

Barcelona, Spanien, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - Integrierte Plattform

fördert konforme Interaktionen über virtuelle, persönliche und hybride globale

Veranstaltungen hinweg



Veeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass

mehr als 100 Life Sciences-Unternehmen Veeva CRM Events Management

(https://www.veeva.com/eu/products/crm-suite/events-management/) zur Planung und

Durchführung von persönlichen, virtuellen und hybriden Veranstaltungen weltweit

nutzen. Mit der Unterstützung von bisher mehr als einer Million medizinischer

und kommerzieller Veranstaltungen hilft Events Management Teams dabei, die

Ausbildung von Healthcare Professionals (HCP) und Key Opinion Leaders (KOL)

sowie die direkte Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg effektiver zu

gestalten.





Wie GSK, Jazz Pharmaceuticals und Kyowa Kirin International maßgeschneiderte,adaptive Events voranbringen:"Unsere globale Veranstaltungsstrategie zielt darauf ab, HCPs und führendeWissenschaftler dort zu treffen, wo sie sind, was einen flexiblen virtuellen undpersönlichen Ansatz erfordert", sagte Dave Yates, Global Product Director beiGSK. "Veeva CRM Events Management bietet einen umfassenden Überblick darüber,wie Experten agieren, und hilft uns, uns an die Lernpräferenzen anzupassen, umrelevante Omnichannel-Erlebnisse zu liefern, die zu besserenPatientenergebnissen beitragen.""Da unser Unternehmen und unser Portfolio in den letzten Jahren schnellgewachsen sind, mussten wir dazu übergehen, eine einzige Anwendung und eineinziges Support-Team für die Planung und Durchführung von Förderprogrammeneinzusetzen", sagte Stephanie Fitch, Senior Director of Marketing and FieldOperations bei Jazz Pharmaceuticals. "Veeva CRM Events Management bietet uns einkonformes, benutzerfreundliches System, das es unseren Teams im Außendienstermöglicht, sich auf die Unterstützung ihrer Kunden zu konzentrieren, anstattauf die Programmlogistik.""Die Veranstaltungsplanung umfasst inzwischen eine Vielzahl von Formaten, diesich an die neuen Möglichkeiten der Kundeninteraktion anpassen", sagte PeterKimble, CRM Director bei Kyowa Kirin International. "Da wir uns an flexibleVeranstaltungsformen angepasst haben, verlassen wir uns auf Veeva CRM EventsManagement, um die Compliance zu gewährleisten und einen vollständigen Überblickvom Anfang bis zum Ende zu erhalten, wodurch relevantere und durchdachtereErfahrungen geschaffen werden."Events Management ist vollständig in die Veeva CRM Suite(https://www.veeva.com/eu/products/crm-suite/) integriert, um eine360-Grad-Sicht von Kunden und digitalen Touchpoints zu ermöglichen. Unternehmen