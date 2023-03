EINKAUFS- UND LIEFERKETTEN-SOFTWARE VON GEP - AUSGEWÄHLT VON SIEMENS HEALTHINEERS, DEM FÜHRENDEN UNTERNEHMEN FÜR MEDIZINISCHE TECHNOLOGIE, UM SOURCE-TO-PAY ZU VERÄNDERN UND NEUE WERTSCHÖPFUNG ZU ERZEUGEN

GEP SOFTWARE umfasst GEP SMART, das kürzlich zum zweiten Mal in Folge zur weltbesten Beschaffungssoftware gekürt wurde, und GEP NEXXE, die cloud-native einheitliche Supply-Chain-Plattform der nächsten Generation. Es ermöglicht Fortune 500- und Global 2000-Kunden, optimale Effizienz, Agilität, Transparenz und umsetzbare Informationen in alle Beschaffungs-, Einkaufs- und Lieferkettenfunktionen zu bringen und gleichzeitig belastende Infrastruktur- und Supportkosten zu eliminieren, um einen maximalen ROI zu erzielen.

Informationen zu GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE bietet preisgekrönte digitale Beschaffungs- und Lieferkettenplattformen, die globalen Unternehmen helfen, agiler, widerstandsfähiger, wettbewerbsfähiger und profitabler zu werden. Mit attraktiv gerenderten Oberflächen und flexiblen Workflows liefert GEP den Benutzern frische, intuitive digitale Arbeitsplätze, die ein außergewöhnliches Maß an Benutzerakzeptanz und bedeutende Produktivitätsgewinne für Individuen und Teams bieten. GEP-Produkte nutzen maschinelles Lernen und Cognitive Computing, fortschrittliche Daten- und semantische Technologien, IoT-, Mobil- und Cloud-Technologien und sind so konzipiert, dass sie kontinuierliche technologische Innovationen integrieren. Die Software von GEP lässt sich schnell und einfach in Drittanbieter- und Legacy-Systeme wie SAP, Oracle, Microsoft und alle anderen wichtigen ERP- und F&A-Software integrieren. Und mit hervorragendem Support und Service ist GEP ein Branchenführer in Sachen Kundenzufriedenheit und Kundentreue. GEP ist führend in mehreren Gartner Magic Quadrants und erhält für seine cloud-native Software und digitalen Geschäftsplattformen regelmäßig Auszeichnungen und Anerkennung von Branchenanalysten, Forschungsunternehmen und Medien, darunter Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders und Spend Matters. GEP SOFTWARE gehört zu GEP mit Sitz in Clark, NJ – dem weltweit führenden Anbieter von Beschaffungs- und Lieferkettenstrategien, Software und Managed Services. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.gepsoftware.com .

Medienkontakt

Derek Creevey

Direktor, Öffentlichkeitsarbeit

GEP

Telefon: +1 732-382-6565

E-Mail: derek.creevey@gep.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/einkaufs--und-lieferketten-software-von-gep--ausgewahlt-von-siemens-healthineers-dem-fuhrenden-unternehmen-fur-medizinische-technologie-um-source-to-pay-zu-verandern-und-neue-wertschopfung-zu-erzeugen-301781149.html