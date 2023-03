Nach der Modernisierung seiner Erzaufbereitungsanlage hat Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM; FRA: HLI) den Mahlbetrieb mit dem von Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSX.V: ODV) gelieferten Material aufgenommen. Die vollständig genehmigte Mühle von Nicola kann sowohl Gold- als auch Silbermahlgut mittels Schwerkraft- und Flotationsverfahren verarbeiten.

Das Unternehmen hatte bereits am 9. Januar 2023 gemeldet, dass die beiden Parteien ein Abkommen über die Gewinnbeteiligung unterzeichnet haben. Darüber hinaus registriert Nicola einen erheblichen Anstieg der Bergbauaktivitäten in British Columbia. Das Unternehmen führt daher derzeit Gespräche mit mehreren Parteien über zukünftige Bergbau- und Mühlengewinnbeteiligungsabkommen, die über das Osisko-Abkommen hinausgehen.

Nicola besitzt die einzige Aufbereitungsanlage in der Provinz British Columbia, die Gold- und Silbermühlenmaterial von Dritten aus der gesamten Provinz annehmen darf und kann daher von der vermehrten Aktivität profitieren.

Mögliche Erhöhung der Mahlleistung von 200 auf 500 Tonnen am Tag

In Anbetracht der gestiegenen Nachfrage nach der Mühle von Nicola erwägt das Unternehmen, die Größe seiner Kugelmühle von der derzeitigen Kapazität von 200 Tonnen auf 500 Tonnen pro Tag zu erhöhen, um die Leistung zu optimieren. Die moderne Mühle wurde unter der Prämisse gebaut, dass sie in Zukunft für einen höheren Durchsatz aufgerüstet werden kann. Ihre Flotationskapazität ist bereits in der Lage, eine höhere Produktion zu bewältigen.

Peter Espig, CEO von Nicola, sagte: „Wir freuen uns über das zunehmend optimistische Umfeld in der Bergbauindustrie in BC. Wir erhalten immer mehr Anfragen bezüglich Bergbau- und Verarbeitungspartnerschaften, sowohl für langfristige Vereinbarungen als auch für Großproben. Neben der Wiederaufnahme der Goldproduktion schließen wir derzeit die erste Explorationsphase auf unserem Vorzeigegrundstück, dem Kupferprojekt New Craigmont, ab.“

Nicola Mining Inc. ist ein junges Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture und an der Frankfurter Börse notiert ist und in der Nähe von Merritt (British Columbia) eine Mühle und eine Absetzanlage betreibt, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden.

Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, eines hochgradigen Kupfergrundstücks, das sich über eine Fläche von 10.084 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon-Batholiths erstreckt und an die Highland Valley Copper von Teck Resources Ltd. angrenzt, Kanadas größte Kupfermine.

Fazit: Nicola ragt unter den Junior-Bergbaugesellschaften heraus, weil das Unternehmen über mehrere Quellen für Cash-Flow verfügt. Entsprechend hat Nicola kürzlich ein Rückkaufrecht für bis zu vier Millionen Aktien bekannt gegeben. Hinzu kommt das Explorationsupside des 100 % eigenen Kupferprojekts New Craigmont in direkter Nachbarschaft zur historischen Craigmont Kupfermine. Erst Anfang Februar hat das Unternehmen Brent Omland, Co-Chief Executive Officer von Ocean Partners, in den Vorstand von Nicola Mining Inc. berufen. Brent Omland ist seit 2013 Chief Financial Officer und Director von Ocean Partners Holdings Limited. Im Jahr 2023 wurde Herr Omland zum Co-CEO von Ocean Partners ernannt. Omland arbeitete auch in Finanzfunktionen für Teck Cominco. Omland hat einen Abschluss der University of British Columbia (Handel) und ist ein kanadischer Wirtschaftsprüfer mit 20 Jahren Erfahrung im Bergbau-, Metall- und Handelsgeschäft.

