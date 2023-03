BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia von 265 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach der jüngsten Bewertung der Chancen Künstlicher Intelligenz befasste sich Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie spezieller mit Large Language Models (LLM), also sprachbezogenen Modellen. Die Ansätze mit solchen Technologien würden weitreichender und die Entwicklung stehe noch am Anfang./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 03:26 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2023 / 03:26 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 241,5USD gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stacy Rasgon

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m