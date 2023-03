Auskunftei Schufa gibt nach und verkürzt Dauer von Datenspeicherung / Einträge zu Privatinsolvenzen werden künftig nach sechs Monaten gelöscht

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Die Auskunftei Schufa gibt dem Druck der Verbraucher und desEuropäischen Gerichtshofs (EuGH) nach und verkürzt die Speicherdauer fürEinträge zu abgeschlossenen Privatinsolvenzen von drei Jahren auf sechs Monate.Im Vorfeld hatte am EuGH der Generalanwalt Priit Pikamäe in seinenSchlussanträgen am 16. März 2023 bereits angedeutet, dass die langeSpeicherdauer von drei Jahren dem europäischen Datenschutz widerspricht (Az.:C-634/21). (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=96BEBBA2615AC1510277F802C5E46B84?text=&docid=271343&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=760088) Der Bundesgerichtshof (BGH) setzte zeitgleicham 28. März 2023 ein entsprechendes Schufa-Verfahren aus, um die endgültigeEntscheidung des EuGH in der Sache abzuwarten. Die Schufa reagierte somit aufdie jüngsten juristischen Entwicklungen und erleichtert den Start für ehemaligeinsolvente Verbraucher zurück ins Geschäftsleben. Durch negative Schufa-Einträgehaben Verbraucher oftmals Schwierigkeiten, Kreditverträge abzuschließen oderWohnungen anzumieten. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet Verbrauchern mitSchufa-Problemen eine kostenlose Erstberatung im Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) an. Mehr Infoszum Thema Schufa gibt es auf unserer speziellen Website.(https://www.dr-stoll-kollegen.de/schufa-eintrag)Geschäftsmodell der Schufa steht am EuGH auf der KippeWer einen Kredit benötigt, eine neue Wohnung anmieten oder gar ein Haus bauenoder kaufen möchte, der wird schnell mit der Schufa konfrontiert. Banken,Telekommunikationsdienste oder Energieversorger überprüfen meist bei privatenAuskunfteien wie der Schufa die Kreditwürdigkeit einer Person. Dieses lukrativeGeschäftsmodell der Auskunftei Schufa steht jetzt auf der Kippe.Zum einen verstößt die Erstellung des sogenannten Score-Wertes für dieKreditwürdigkeit von Verbrauchern nach Ansicht eines Generalanwalts amEuropäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung(DSGVO) und damit gegen Europarecht. Und zum anderen stößt die Dauer derDatenspeicherung auch auf Kritik am EuGH. Die Schufa dürfe Daten ausöffentlichen Verzeichnissen - wie beispielsweise die Register derInsolvenzgerichte - nicht länger speichern als das öffentliche Verzeichnisselbst, erläuterte Generalanwalt Priit Pikamäe am 16. März 2023 in seinenSchlussanträgen (Az.: C-634/21). (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=96BEBBA2615AC1510277F802C5E46B84?text=&docid=271343&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=760088) Mit dem Urteil wird in