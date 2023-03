Kohler präsentiert "The Creator's Journey" während der Design Week in Mailand

Kohler, Wisconsin, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die immersive Installation

der legendären Marke KOHLER präsentiert Künstler-Kollaborationen, eine neue

globale Produktkollektion in limitierter Auflage und eine Luftskulptur von der

Arts/Industry-Absolventin Janet Echelman.



The Creator's Journey , die Kohler während der Design-Woche in Mailand

präsentiert hat, zeichnet sich durch die Partnerschaft der legendären Marke mit

vier zeitgenössischen Künstlern aus vier verschiedenen Ländern aus, im Rahmen

derer eine globale Kollektion von 12 neuen Produkten der Artist Editions für das

Badezimmer kreiert wurde. Das Unternehmen wird außerdem eine atemberaubende

Luftskulptur der prominenten Designerin und Arts/Industry (https://c212.net/c/li

nk/?t=0&l=de&o=3814126-1&h=2682736970&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft

%3D0%26l%3Den%26o%3D3814126-1%26h%3D1690545161%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jmk

ac.org%252Farts-industry%252F%26a%3DArts%252FIndustry&a=Arts%2FIndustry)

-Absolventin Janet Echelman zeigen und während der Fuorisalone in Mailand ein

benutzergesteuertes Designerlebnis im Palazzo del Senato vorstellen.