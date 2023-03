Erste klinische Studie ihrer Art zeigt positive Auswirkungen von Astaxanthin During Sport Recovery

Branchburg, N.J., 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - Eine neue klinische Studie,

die in Frontiers in Nutrition (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3818783-1&h=8

44750283&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3818783-1

%26h%3D2469019026%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.frontiersin.org%252Farticles%252

F10.3389%252Ffnut.2023.1143385%252Ffull%26a%3DFrontiers%2Bin%2BNutrition&a=Front

iers+in+Nutrition) veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass eine vierwöchige

tägliche Einnahme von 8 mg Lycored Astaxanthin den durch Sport verursachten

Rückgang bei 20 Plasma-Immunglobulinen ausgleicht. Die Ergebnisse waren

besonders signifikant für die Werte von IgM, dem vorherrschenden Antikörper, der

zu Beginn einer Immunreaktion gebildet wird. Es handelte sich um eine

einzigartige klinische Studie am Menschen, bei der die physiologischen

Reaktionen auf eine Astaxanthin-Supplementierung nach intensiver körperlicher

Betätigung mit Hilfe von ungezielter Proteomik (500 Proteine über alle Proben

verteilt) und einem gezielten, umfassenden Panel von Oxylipinen und Zytokinen

gemessen wurden.



Die randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Crossover-Studie (zwei

vierwöchige Supplementierungsperioden und eine zweiwöchige Washout-Periode)

wurde an 19 gesunden, nicht rauchenden Läufern und Läuferinnen im Alter von 18

bis 57 Jahren durchgeführt. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung ergaben, dass

eine Astaxanthin-Supplementierung (8 mg/Tag, 4 Wochen) vor einem 2,25-stündigen

Lauf mit einer maximalen Sauerstoffverbrauchsrate (VO2max) von 70 % einen

starken Einfluss auf den Ausgleich des Rückgangs von 82 immunbezogenen Proteinen

nach dem Training hatte (bei 20 signifikant). Die Supplementierung zeigte im

Vergleich zu Placebo keine Unterschiede bei DOMS, Kreatin, Cortisol, sechs

Zytokinen und 42 Oxylipinen im Plasma.