AV-Comparatives zeichnet beste IT-Sicherheitssoftware auf Burg Hasegg / Münze Hall in Hall, Tirol aus!

Innsbruck, Österreich, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - Da Cyberkriminalität

immer häufiger und immer raffinierter wird, nimmt die Bedeutung effektiver

Sicherheitssoftware entsprechend zu. Die Preisverleihung von AV-Comparatives

(https://www.av-comparatives.org/de) für die Tests von 2022 würdigte die IT

Security Anbieter, deren Produkte einen wirklich wirksamen Schutz gegen

IT-Bedrohungen bieten.



Die Ergebnisse des Jahres sind kostenlos auf der Website verfügbar:





Unternehmen: https://www.av-comparatives.org/de/tests/business-security-test-2022-august-november/Privatanwender: https://www.av-comparatives.org/de/tests/summary-report-2022/Die Veranstaltung fand in Hall in Tirol statt, und über 40IT-Sicherheitsspezialisten aus 10 Ländern nahmen teil: Die Sicherheitskonferenz(https://www.av-comparatives.org/de/av-comparatives-awards-ceremony-for-2022)und Preisverleihung bot Vorträge zu Themen im Bereich der Cybersicherheit. Dasich Cyberbedrohungen weiterentwickeln, müssen auch die Tests vonSicherheitslösungen angepasst werden.Der Anti-Tampering & Egress C2 Test von AV-Comparatives, der erstmals 2023 alsSchwerpunkt-Zertifizierungstests durchgeführt wird, wurde in einem Workshopvorgestellt.Als Rahmenprogramm wurde am ersten Tag der Veranstaltung eine Führung durch dashistorische Silberbergwerk in Schwaz organisiert. Gefolgt von einem Ritterabendim mittelalterlichen Restaurant "Ritterkuchl" mit Showprogramm. Zum Abschlussder Award Ceremony folgte eine Besichtigung der Münzprägestätte in Hall, wo dieTeilnehmer ihre eigene AV-Comparatives-Münze prägen konnten. Traditionelleösterreichische Küche der Spitzenklasse wurde danach im 700 Jahre altenHerrenhaus "Restaurant Goldener Engl" serviert.Sicherheitskonferenz- Nach dem Round Table am Vormittag präsentierte Prof. Dr. Pascal Schöttle vomManagement Center Innsbruck (MCI) Forschung zur Zukunft auf dem Gebiet derIoT, die sich mit den Verwendungszwecken und Testverfahren dieser Gerätebefasste.- Eddy Willems von G Data und Righard Zwienenberg von ESET hielten ihremusikalische Präsentation "You ain't seen nothing yet" über das Bewusstseinfür Cyberkriminalität.- Jirí Sejtko, Threat Labs Operations Director bei Gen Digital, erklärte, wiewichtig es ist, Tests gegen Phishing durchzuführen.- Die Konferenz schloss mit einer Podiumsdiskussion über Monoploisierung in derAV-Branche.Neben diesen Vorträgen und Diskussionen wurden den Anbietern Auszeichnungen fürihre Verbraucher- und Geschäftsprodukte verliehen.Andreas Clementi, Founder and CEO von AV-Comparatives, kommentierte: "Wir